BIDV tạm dừng cho doanh nghiệp vay kinh doanh bất động sản

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa có công văn gửi tới các chi nhánh về việc tạm dừng tiếp cận các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Theo BIDV, công văn được ban hành trên cơ sở rà soát dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến thời điểm hiện tại và nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh.

Đồng thời, công văn cũng nhằm thực hiện chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Do đó, BIDV đề nghị các chi nhánh tạm dừng trình Trụ sở chính việc tiếp cận mới các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp kể từ ngày 11/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Kết thúc năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với quy mô hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm trước. Đây cũng là ngân hàng thương mại duy nhất hiện sở hữu khối tài sản trên 3 triệu tỷ, bỏ xa các ngân hàng quốc doanh còn lại.

Quy mô tài sản của BIDV thậm chí lớn hơn tổng tài sản của hai ngân hàng tư nhân lớn nhất là MB và VPBank gộp lại.

Năm ngoái, BIDV ghi nhận 37.863 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với năm 2024, đứng thứ ba trong nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết. Riêng quý IV, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 14.230 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng năm qua của BIDV chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 23%, trong khi các nguồn thu ngoài lãi biến động theo từng quý.

Đến cuối năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15%, tiền gửi tăng gần 14%. Nợ xấu của BIDV tăng về giá trị tuyệt đối, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,47%.

Ở một diễn biến khác, ngày 10/2, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2.641 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Vốn điều lệ của BIDV hiện gần 93.000 tỷ đồng.