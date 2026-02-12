Lầu Năm Góc chuẩn bị điều thêm tàu sân bay, ông Trump tăng sức ép lên Iran

Lầu Năm Góc chuẩn bị điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông khi đàm phán hạt nhân với Iran căng thẳng. Ông Trump cảnh báo biện pháp “rất cứng rắn”.

Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã chỉ thị một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai chuẩn bị cho khả năng triển khai tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép quân sự lên Tehran giữa lúc các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra.

Ba quan chức Mỹ nói với tờ Wall Street Journal hôm 11/2 rằng các bước chuẩn bị này là một phần của kế hoạch dự phòng cho khả năng tấn công Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra mệnh lệnh chính thức, và các quan chức lưu ý rằng kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Một quan chức cho biết lệnh triển khai có thể được đưa ra “chỉ trong vài giờ”. Một người khác nói rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một tàu sân bay để có thể triển khai trong khoảng hai tuần, nhiều khả năng xuất phát từ Bờ Đông nước Mỹ. Tàu USS George H.W. Bush hiện đang hoàn tất các cuộc tập trận ngoài khơi bang Virginia và có thể đẩy nhanh tiến độ huấn luyện nếu được lệnh lên đường sớm hơn, theo báo cáo.

Nếu được phê duyệt, tàu sân bay thứ hai sẽ gia nhập tàu USS Abraham Lincoln, hiện đã hoạt động tại khu vực này trong khuôn khổ đợt tăng cường quân sự rộng hơn của Mỹ, bao gồm thêm tàu chiến, hệ thống phòng không và các phi đội tiêm kích.

Ông Trump hôm thứ Ba công khai thừa nhận đang cân nhắc việc điều thêm một tàu sân bay tới khu vực. “Chúng tôi có một hạm đội đang hướng tới đó và có thể sẽ có thêm một chiếc nữa”, ông nói, đồng thời cho biết Washington sẽ phải làm “điều gì đó rất cứng rắn” nếu các cuộc đàm phán sụp đổ.

Tổng thống Mỹ cũng đã có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng trong hôm 11/2 để thảo luận về Iran.

“Tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp. “Nếu có thể, đó sẽ là lựa chọn ưu tiên. Nếu không, chúng ta sẽ phải xem kết cục sẽ ra sao”.

Các chi tiết về vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được hoàn tất. Quan chức hai nước đã gặp nhau tại Oman vào tuần trước trong cuộc thương lượng đầu tiên kể từ các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Iran nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ hoàn toàn quyền làm giàu uranium và cũng bác bỏ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải sự đáp trả nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

