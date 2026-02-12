Nga dồn 15 tiêm kích Su-57 sát Nhật Bản: Mục đích và thông điệp gửi đi là gì?

Su-57 Nga triển khai gần Nhật Bản với ít nhất 15 tiêm kích tại căn cứ Dzyomgi, làm dấy lên nhiều phân tích về mục tiêu chiến lược của Moskva ở Viễn Đông.

Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga (VKS) được cho là đã tập trung triển khai các tiêm kích thế hệ 5 Su-57 mới tới Căn cứ Không quân Dzyomgi ở vùng Khabarovsk, gần Nhật Bản, theo các nguồn tin từ Ukraine. Ít nhất 15 chiếc được nhìn thấy đỗ lộ thiên tại sân bay này.

Dzyomgi được coi là một trong những căn cứ nhạy cảm nhất của Nga. Hiện cơ sở này đang triển khai các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, đồng thời nằm gần căn cứ Tsentralnaya Uglovaya – nơi bố trí cả Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

Động thái này diễn ra gần như trùng thời điểm Nga bàn giao một lô Su-57 mới cho VKS. Theo các báo cáo, lô máy bay mới được nâng cấp về vũ khí và hệ thống điện tử hàng không so với các lô trước đó, đánh dấu đợt bàn giao đầu tiên được xác nhận sau hơn 6 tháng.

Máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay đánh chặn MiG-31 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại Căn cứ Không quân Tsentralnaya Uglovaya. Ảnh: MW.

Căn cứ Dzyomgi nằm gần Nhà máy Máy bay Gagarin tại Komsomolsk-on-Amur – còn gọi là Nhà máy Máy bay Komsomolsk-on-Amur – nơi tất cả các phiên bản Su-35 và Su-57 sản xuất hàng loạt được lắp ráp hoàn thiện. Việc bố trí trung đoàn Su-57 đầu tiên gần cơ sở sản xuất giúp xử lý nhanh các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành.

Tuy nhiên, việc tái triển khai Su-57 tới đây cũng làm dấy lên nhiều suy đoán về các mục đích khác. Một khả năng được nêu ra là Moscow muốn phát đi tín hiệu tới Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo được cho là có thể đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và phương Tây, tập trung vào cả Trung Quốc lẫn Nga.

Sản xuất hàng loạt máy bay Su-57 (màu đỏ) và Su-35 tại Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur. Ảnh: MW.

Việc bố trí Su-57 cùng Su-35 và MiG-31 có thể tạo điều kiện cho các tiêm kích tàng hình mới huấn luyện tác chiến hiệp đồng với các dòng máy bay cũ hơn. MiG-31, với radar công suất lớn và cảm biến tầm xa, phù hợp với vai trò sở chỉ huy trên không. Su-57 cũng có thể đóng vai trò “đối thủ giả định” trong huấn luyện không chiến nhằm mô phỏng năng lực của F-35 do Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản vận hành, cũng như các tiêm kích F-35 và F-22 của Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Trước đây, Su-57 từng được triển khai tại khu vực phía tây nước Nga để tham gia xung đột Nga – Ukraine. Với việc nhận thêm lô sản xuất mới, số lượng Su-57 có thể đã đủ để Nga đồng thời duy trì triển khai gần chiến trường Ukraine và tại Viễn Đông.

Máy bay chiến đấu Su-57 và vùng Khabarovsk (được đánh dấu màu đỏ). Ảnh: MW.

Khi đóng tại Dzyomgi, Su-57 có thể thực hiện nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom và trinh sát Nga hoạt động gần không phận Nhật Bản, thậm chí vươn xa hơn ra Thái Bình Dương, tới tận Alaska.

Su-57 thuộc nhóm tiêm kích có tầm hoạt động xa nhất thế giới, với bán kính chiến đấu được cho là hơn gấp đôi F-35 và F-22 của Không quân Mỹ. Tuy nhiên, dòng máy bay này vẫn bị hạn chế do động cơ thế hệ mới AL-51F bị chậm tiến độ phát triển.

Từ cuối thập niên 2010, đã xuất hiện nhiều suy đoán rằng VKS có thể tái lập một trung đoàn tiêm kích tại căn cứ Chuguyevka gần Alaska – nơi từng triển khai MiG-31 đánh chặn. Không loại trừ khả năng Su-57 sẽ được sử dụng để luân phiên triển khai tới cơ sở tiền tiêu chiến lược này gần eo biển Bering, đối diện với khu vực Alaska – nơi Mỹ tập trung số lượng tiêm kích thế hệ 5 lớn nhất của mình.

Theo MW