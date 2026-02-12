Giá nhà, đồ điện tử, ô tô và hàng xa xỉ tại Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh

Nhiều người cho rằng hiện nay thứ mất giá nhanh nhất ở Trung Quốc là tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành tiền quá mức. Số liệu cho thấy: năm 2025, tổng lượng cung tiền M2 (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của người dân và doanh nghiệp) của Trung Quốc đạt 340,29 nghìn tỷ NDT, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, quy mô GDP của Trung Quốc chỉ khoảng 140 nghìn tỷ NDT, tính ra tổng lượng M2 gấp 2 lần GDP.

Tuy nhiên trên thực tế, chỉ số CPI năm 2025 của Trung Quốc gần như không thay đổi so với năm trước. Xét tình hình hiện tại, nền kinh tế trong nước đang ở trong chu kỳ giảm phát.

Có hai nguyên nhân khiến lượng tiền được phát hành ra nhiều nhưng giá cả vẫn không tăng mạnh:

Thứ nhất, do niềm tin đầu tư và tiêu dùng suy giảm, một lượng lớn tiền được bơm ra chỉ luân chuyển trong hệ thống tài chính mà không chảy vào thị trường hàng hóa.

Năm 2025, tổng lượng cung tiền M2 (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của người dân và doanh nghiệp) của Trung Quốc đạt 340,29 nghìn tỷ NDT, tăng 8,5%. Ảnh: Sina.



Thứ hai, do kinh tế thực suy yếu, thu nhập của phần lớn người dân tăng chậm lại, nhu cầu tiêu dùng bị thu hẹp. Để giải phóng hàng tồn kho, các doanh nghiệp buộc phải giảm giá khuyến mãi, khiến nhiều mặt hàng không những không tăng giá mà còn giảm giá.

Trước bối cảnh nền kinh tế đang trong chu kỳ giảm phát, một số chuyên gia trong ngành cho rằng: trong vòng ba năm qua , thứ mất giá nhanh nhất ở Trung Quốc không phải là tiền mặt, mà là 4 loại tài sản sau: Nhà ở, sản phẩm điện tử, ô tô và hàng xa xỉ.

Giá nhà trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục giảm

Từ năm 2022, giá nhà ở Trung Quốc đã bước vào xu hướng giảm. Ban đầu là các thành phố hạng hai và ba như Trịnh Châu, Thạch Gia Trang giảm; sau đó đến các thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Thâm Quyến cũng tham gia vào làn sóng điều chỉnh.

Hiện nay, mức giảm giá nhà trung bình trên toàn quốc đã vượt 30%. Tại các khu vực quanh Bắc Kinh như Lang Phường, Trác Châu, giá nhà thậm chí đã giảm hơn 60%. Ngoài ra, ở các thành phố nhỏ và vừa như Hạc Cương, Phụ Tân, Song Áp Sơn, giá nhà đã giảm xuống mức “rẻ như rau cải”, chỉ vài chục nghìn đến hơn trăm ngàn NDT là có thể mua được một căn. Trong vài năm tới, giá nhà trong nước nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục mất giá.

Giá nhà ở tại các thành phố Trung Quốc giảm mạnh. Ảnh: NetEase.



Theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân khiến giá nhà trong 3 năm tới có thể tiếp tục giảm:

- Giá nhà tại nhiều địa phương vẫn tồn tại bong bóng ở các mức độ khác nhau. Tỷ lệ giá nhà/thu nhập một năm tại các thành phố hạng hai và ba là 20–25 lần, còn ở thành phố hạng nhất vượt quá 40 lần. Điều này có nghĩa là người dân địa phương phải không ăn không uống hàng chục năm mới mua được một căn nhà;

- Tốc độ tăng thu nhập của người dân chậm lại, không còn đủ sức chống đỡ mức giá nhà cao hiện nay;

- Giá nhà đã giảm suốt 4 năm, hiệu ứng “kiếm lời” đã không còn, các nhà đầu cơ bất động sản đang rút lui hoặc đứng ngoài quan sát.

Sản phẩm điện tử mất giá với tốc độ đáng kinh ngạc

Tốc độ mất giá của sản phẩm điện tử cũng rất đáng kinh ngạc. Tháng 9/2025, phải chi 6.999 NDT mua một chiếc điện thoại nội địa tốt, hiện nay giá bán chỉ còn 4.666 NDT. Đầu năm ngoái, chi 7.500 NDT mua một chiếc laptop, hiện giờ chỉ còn 5.500 NDT. Trong tương lai, các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng… vẫn sẽ tiếp tục mất giá nhanh như vậy.

Điện thoại và laptop là những sản phẩm mất giá rất nhanh. Ảnh: NetEase.



Nguyên nhân là do tốc độ cập nhật công nghệ của các sản phẩm điện tử rất nhanh. Thường thì mẫu cũ còn chưa bán hết thì mẫu mới đã sắp ra mắt. Bất đắc dĩ, để giải phóng hàng tồn kho và thu hồi vốn kịp thời, các hãng sản xuất phải giảm giá khuyến mãi cho các sản phẩm cũ.

Tốc độ mất giá của ô tô vượt ngoài tưởng tượng

Tốc độ mất giá của ô tô cũng vượt ngoài tưởng tượng. Tháng 2/2025 mua một chiếc xe điện nội địa giá 230.000 NDT; đầu năm nay, trên thị trường giá chiếc xe này đã giảm xuống còn 160.000 NDT. Chỉ trong vòng một năm, chiếc xe đã mất giá 70.000 NDT.

Nguyên nhân là trước đây xe chạy xăng chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường. Sau đó, một lượng lớn xe năng lượng mới gia nhập thị trường, khiến cung vượt xa cầu. Điều này dẫn đến cuộc chiến giá cả khốc liệt trên thị trường xe mới, còn thị trường xe cũ thì càng trở nên ế ẩm.

Cuộc chiến giá cả của các hãng xe khiến giá ô tô mất giá nhanh vượt ngoài tưởng tượng. Ảnh: NetEase.



Hàng xa xỉ mất giá mạnh

Trong bối cảnh giảm phát, thị trường hàng xa xỉ như đồng hồ, túi xách hàng hiệu… cũng bước vào chu kỳ mất giá nhanh chóng. Vài năm trước, một chiếc túi của một thương hiệu xa xỉ giá 30.000 NDT, nay mang đến cửa hàng đồ cũ để bán lại, nhưng giá được trả chỉ là 3.000 NDT. Rõ ràng, tốc độ mất giá của hàng xa xỉ là quá mạnh.

Giờ đây nhiều người tiêu dùng chọn hàng fake thay vì hàng hiệu chính hãng. Ảnh: NetEase.



Nguyên nhân là do hiện nay thu nhập của nhiều người dân giảm sút, họ không còn muốn chi tiền cho các sản phẩm xa xỉ có mức chênh lệch giá cao. Ngoài ra, trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả tinh vi, thậm chí khó phân biệt thật giả.

Vì vậy, nhiều người chọn mua hàng nhái thay vì chọn hàng chính hãng. Điều này khiến bong bóng của nhiều thương hiệu xa xỉ bị vỡ, giá giảm mạnh là điều khó tránh khỏi.

Theo NetEase