Máy bay không người lái giao hàng rơi xuống khu dân cư đông đúc tại Thâm Quyến, làm dấy lên lo ngại về an toàn và quy định về drone thương mại.

Theo thông tin từ Shenzhen News, Dawan News, vụ việc xảy ra tại khu vực phố Quan Lan gần công viên Quan Hồ, quận Long Hoa. Một chiếc máy bay không người lái (UAV) đang thực hiện nhiệm vụ giao hàng thì bất ngờ rơi xuống mặt đất. Thân máy bay không bị hư hỏng lớn, do hệ thống dù đã mở, cho thấy thiết bị bảo vệ đã được kích hoạt trong tình huống bất thường. Tại hiện trường, không có ai bị thương và cũng không có thiệt hại tài sản lớn.

Máy bay không người lái "ARK 80" thuộc công ty Fengyi Drone của SF Express Group đang đi giao hàng. Ảnh: HK01



Các bản tin cho biết, máy bay không người lái rơi xuống là mẫu "ARK 80" thuộc công ty Fengyi Drone của SF Express Group. Đây là mẫu UAV đa trục cánh quạt thế hệ mới có cánh nâng, với sải cánh 4,8 mét và trọng lượng cất cánh tối đa 120 kg, được trang bị khoang hàng module 144 lít và tốc độ bay tối đa có thể lên tới 90 km/h. Loại máy bay này chủ yếu được sử dụng cho giao hàng trong thành phố và vận chuyển liên khu vực, là một trong những phương tiện quan trọng trong nền kinh tế độ cao thấp gần đây.

Cư dân trong khu vực cho biết, ở gần khu vực công viên Quan Hồ, UAV thường xuyên cất cánh và hạ cánh. Nhiều người cho rằng máy bay không người lái bay ở độ cao cao cần phải có nhiều cơ chế an toàn, nhưng nếu xảy ra sự cố và rơi xuống khu vực đông người, hậu quả có thể không thể lường trước.

"Nếu rơi trúng người, chắc chắn sẽ là vấn đề rất lớn," một cư dân cho biết, và đề xuất rằng các tuyến bay nên tránh các khu vực đông đúc để giảm thiểu rủi ro tiềm tàng.

Nhờ hệ thống dù an toàn được kích hoạt nên thiệt hại được giảm thiểu. Ảnh: Shenzhennews.



Vụ việc rơi UAV giao hàng đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Một số người cho rằng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp mới, không thể tránh khỏi các vấn đề thử nghiệm và điều chỉnh công nghệ, đồng thời họ cũng lưu ý rằng UAV đã được trang bị các thiết bị bảo vệ như dù, điều này cho thấy các công ty có sự quan tâm đến an toàn.

Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi về việc UAV bay thường xuyên trong khu vực trung tâm thành phố, điều này tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, và các cơ quan quản lý cần phải làm rõ hơn các tiêu chuẩn về độ cao bay, thiết kế lộ trình và các tiêu chuẩn ứng phó khẩn cấp.

Chiếc máy bay rơi trên đường giữa khu phố đông đúc gây lo ngại về an toàn. Ảnh: Shenzhennews.



Mặc dù vụ tai nạn tại Thâm Quyến không gây ra thương vong, nhưng nó là một cảnh báo quan trọng đối với ngành công nghiệp độ cao thấp đang phát triển nhanh chóng.

Theo Worldjournal, HK01

