Nga dội tên lửa và UAV suốt đêm vào Ukraine, nhiều thành phố mất điện giữa giá rét

Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa và UAV trong đêm, nhắm vào hạ tầng năng lượng khiến hàng chục nghìn người tại Kyiv, Odessa và Dnipro rơi vào cảnh mất điện, nước và sưởi giữa mùa đông giá rét.

Nga đã tiến hành các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong đêm 11 rạng sáng 12/2, tiếp tục giáng đòn mạnh vào hệ thống năng lượng của nước này, khiến hàng chục nghìn người tại thủ đô Kiev cùng các thành phố Dnipro và Odessa rơi vào cảnh không có hệ thống sưởi, điện và nước, theo giới chức Ukraine.

Moscow gần đây tăng cường chiến dịch tấn công mùa đông nhằm vào lưới điện Ukraine, khiến nhiều đô thị lớn chìm trong giá lạnh và bóng tối kéo dài giữa thời tiết đóng băng.

Riêng tại Kiev, khoảng 3.500 tòa chung cư không có hệ thống sưởi trong hôm thứ Năm sau đợt tấn công mới nhất làm gián đoạn nguồn cung cho gần 2.600 tòa nhà cao tầng, cộng thêm 1.100 tòa đã bị ảnh hưởng từ các đợt tập kích trước đó, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết.

Hơn 100.000 hộ gia đình mất điện, theo công ty năng lượng tư nhân DTEK. Doanh nghiệp này cho biết một nhà máy nhiệt điện của họ đã bị nhắm mục tiêu, song không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Ông Klitschko nói thêm rằng 2 người bị thương trong cuộc tấn công vào Kiev, trong đó có một tòa nhà dân cư bị trúng đạn.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 24 tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và 219 UAV trong đêm. Hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 16 tên lửa và 197 UAV.

Gần 300.000 người bị cắt nước khi nguồn điện tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam bị gián đoạn, Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba cho biết. Ông nói thêm gần 200 tòa nhà tại cảng chiến lược bên Biển Đen này không có hệ thống sưởi.

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Serhiy Lysak, cho biết cuộc tấn công cũng làm hư hại một tòa chung cư và gây cháy lan tại một khu chợ của thành phố, khiến một người bị thương.

Tại thành phố công nghiệp Dnipro ở đông nam, một đợt tấn công kết hợp tên lửa và UAV khiến 4 người bị thương, Thống đốc khu vực Oleksandr Ganzha cho biết trên Telegram.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lên án các cuộc tấn công là hành động phá hoại nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm.

Các cuộc đàm phán ba bên với sự hậu thuẫn của Mỹ giữa Ukraine và Nga đến nay vẫn chưa thể thu hẹp những khác biệt then chốt, trong khi Moscow tiếp tục chiến dịch tiến công trên chiến trường và tập kích các thành phố Ukraine.

“Mỗi cuộc tấn công như vậy là một đòn giáng vào các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh. Nga phải bị buộc phải nghiêm túc với con đường ngoại giao và giảm leo thang”, ông Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho rằng Mỹ cần gây thêm sức ép lên Nga nếu muốn cuộc chiến kết thúc trước mùa hè.

Theo Reuters