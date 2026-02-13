close Đăng nhập

Vì sao tiểu thương giảm giá, ồ ạt thanh lý đào, quất?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Nhiều tiểu thương ở Hà Nội đồng loạt treo biển giảm giá và bán thanh lý đào, quất Tết giữa giai đoạn mua sắm cao điểm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

082a9cd388f006ae5fe1.jpg
Giữa lúc nhu cầu mua sắm Tết tăng cao, nhiều tiểu thương bán đào, quất ở Hà Nội bất ngờ "xả hàng" để thu hồi vốn.
2297716668704508057.jpg
Anh Sang, một tiểu thương bán quất cảnh trên đường Lạc Long Quân cho biết đang thanh lý quất Tứ Liên với giá 800.000 đồng/chậu để sớm trả lại mặt bằng trong bối cảnh thị trường năm nay ảm đạm. Để kích cầu, anh còn tung ra chương trình hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà nếu khách mua từ 3 cây trở lên.
2297716668704508057-7999.jpg
Tiểu thương cho biết thời tiết bất lợi khiến chất lượng cây giảm so với mọi năm. Lo ngại càng cận Tết càng khó bán, họ buộc phải hạ giá thành sản phẩm sớm hơn dự kiến.
f8028a873ca4b2faebb5.jpg
Theo nhà vườn Triển Chiêu, những năm trước, đào thường bắt đầu hé nụ vào khoảng giữa tháng Chạp nhưng năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài khiến hoa nở sớm.
be0e9bbd2d9ea3c0fa8f.jpg
Cảnh "hoa cười" nhưng người khóc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
2297716668704508057-8843.jpg
Khác với mọi năm, khu vực quảng trường bán hoa ở Hồ Tây khá ảm đạm khi lượng khách đến mua giảm mạnh.
2233747529594154918-9399.jpg
Các tiểu thương ngồi mỏi mòn chờ các "thượng đế" ghé thăm.
1594946773154495973-5932.jpg
Một tiểu thương ở Quảng An - chợ hoa lớn nhất Hà Nội thất thần nhìn đào "cười" sớm.
1594946773154495973.jpg
Theo khảo sát, giá đào Tết năm nay "mềm" hơn mọi năm, dao động 300.000 - 500.000 đồng/cành nhỏ, 700.000 - 800.000 đồng/cành nhỡ, từ 1,2 - 1,5 triệu đồng cho mỗi chậu. Tuy nhiên, nếu biết cách mặc cả, người tiêu dùng có thể mua rẻ hơn 20 - 30% so với giá báo.
2233747529594154918-3248.jpg
Ngoài yếu tố hoa nở to, tròn, nhiều người thích cây đào có cả nụ, lá, chồi non, với ý nghĩa đủ đầy, chào đón một mùa xuân mới với những khởi đầu tốt đẹp.
1594946773154495973-4721.jpg
Những cành đào cỡ vừa được ưa chuộng trong dịp Tết năm nay khi phù hợp cắm ở nhiều nơi như bàn làm việc, bàn uống nước, khu vực bếp, phòng thờ.
2233747529594154918.jpg
Tương tự đào, thay vì chọn cây to, nhiều người dân Hà Nội quay sang mua những chậu quất có kích thước nhỏ, đặt được ở bàn uống nước. Hơn nữa là giá tiền cũng "vừa xinh", chỉ từ 200.000 - 250.000 đồng/cây.
2297716668704508057-8896.jpg
"Chiến lợi phẩm" của một vị khách sau thời gian dài chọn lựa.
1594946773154495973-7786.jpg
Ngoài đi sắm Tết, nhiều người tranh thủ dịp này đến các chợ hoa thăm thú, lưu lại những hình ảnh đẹp làm kỷ niệm.

