Vì sao tiểu thương giảm giá, ồ ạt thanh lý đào, quất?

Kinh tế số
Khánh thành Công viên tưởng niệm COVID-19 tại TP.HCM
Tối 12/2, TP.HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) – công trình rộng 4,3 ha, hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm thi công.
Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” thắp lại ký ức Tết xưa
Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là nơi mua bán hoa kiểng mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi ký ức Tết xưa được tái hiện giữa lòng TP.HCM hiện đại.
Vị trí trạm dừng nghỉ, điểm đổ xăng trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết
Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác 23 vị trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, hình thành mạng lưới dịch vụ công cộng trải dài từ Ninh Bình đến Cà Mau.
Bamboo Airways phản hồi thế nào về thông tin từ Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết?
Trước việc tài khoản Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết đăng tải thông tin gia hạn 3 triệu thẻ hội viên, Bamboo Airways xác nhận đây là chương trình tri ân đặc biệt đang được hãng thực hiện tự động cho khách hàng.
Giá vàng SJC giảm nhẹ, chênh lệch với vàng thế giới gần 23 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 10/2 niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/2).
Giá vàng SJC hôm nay tăng gần 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC sáng 9/2 niêm yết ở mức 178,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước (7/2).
"Biển người" đổ về siêu thị sắm Tết, chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán
Tranh thủ cuối tuần sát Tết Nguyên đán 2026, người dân Hà Nội đổ về các siêu thị và trung tâm thương mại để mua sắm khiến quầy thanh toán luôn trong tình trạng quá tải.
Cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và 22 khinh khí cầu hút du khách đến TP.HCM
Ngay ngày khai mạc, Lễ hội Hoa Xuân Cần Giờ đã đón hơn vạn du khách đến chiêm ngưỡng cây mai Phú Quý 150 năm tuổi và trải nghiệm không gian khinh khí cầu với 22 mô hình đầy sắc màu.
Điểm danh những ngân hàng “bỏ túi” hơn 10.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025
Theo thống kê, có 11 ngân hàng có lãi hơn 10.000 tỷ đồng năm vừa qua. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng, nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.
Giá vàng SJC hôm nay phục hồi gần 4 triệu đồng/lượng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/2).
Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Becamex Group chi hơn 1.000 tỷ đồng “phát quà” cho cổ đông
Trong tuần từ 9/2 – 15/2, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Becamex Group - "đại gia" ngành khu công nghiệp chi 1.138 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.
Vì sao bộ ba Sacombank – Eximbank – ACB đi ngược xu hướng lợi nhuận năm 2025?
Phần lớn ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025, riêng bộ ba Sacombank, Eximbank và ACB lại đi lùi.
TP.HCM thay đổi cách chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa
Ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương bãi bỏ hình thức đấu thầu, chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.
Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 6/2 niêm yết ở mức 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 175,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/2)
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở 37 Lê Đại Hành từ Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định chuyển nguyên trạng trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành (Hà Nội) cho Bộ Công an quản lý, sử dụng, nhằm sắp xếp lại cơ sở làm việc, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.
Thấy gì từ việc ACV tăng tốc rót vốn mạnh vào dự án sân bay Long Thành?
Trong năm 2025, ACV rót thêm 21.402 tỷ đồng vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Điều gì thúc đẩy tốc độ giải ngân của ACV và tác động ra sao tới tiến độ dự án?
Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sáng 5/2
VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 5/2 niêm yết ở mức 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178,8 triệu đồng/lượng, giảm so với hôm qua (4/2). Trong khi vàng thế giới giảm tới 2%.
ACV lãi kỷ lục, ai ký báo cáo tài chính thay Chủ tịch Vũ Thế Phiệt?
Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu hơn 25.900 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 11.800 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty cũng thay đổi người ký báo cáo tài chính.
Novaland gánh 67.000 tỷ đồng nợ vay, ai đang là chủ nợ lớn nhất?
Tại cuối năm 2025, tổng dư nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn của Novaland gần 67.200 tỷ đồng, trong đó ngân hàng chiếm 41%, kế tiếp là kênh trái phiếu trong nước chiếm 37%, 22% còn lại từ các tổ chức tài chính nước ngoài.
Phát Đạt bắt tay Mitsubishi, thu về hơn 1.900 tỷ tiền mặt từ dự án Thuận An 1
Bắt tay Mitsubishi tại dự án Thuận An 1, Phát Đạt thu về hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt, qua đó cải thiện đáng kể dòng tiền và tái định vị chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.