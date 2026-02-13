Nga đưa “mắt thần” thời tiết Elektro-L No.5 lên quỹ đạo địa tĩnh

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh khí tượng Elektro-L số 5 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm thứ Năm. Vụ phóng diễn ra lúc 11h52 theo giờ Moscow, và tàu vũ trụ dự kiến đạt quỹ đạo địa tĩnh khoảng sáu tiếng rưỡi sau đó.

Tên lửa Proton-M ba tầng, do Trung tâm Khrunichev chế tạo, cao 57,6 mét và có khối lượng phóng 705 tấn. Nhiệm vụ hôm thứ Năm đánh dấu lần phóng thứ 430 trong lịch sử sáu thập kỷ của dòng Proton, đồng thời là chuyến bay mới nhất của biến thể Proton-M hiện đại hóa được giới thiệu từ năm 2001.

Tàu vũ trụ Elektro-L số 5, do NPO Lavochkin phát triển, là một phần của thế hệ vệ tinh khí tượng mới được thiết kế hoạt động ở độ cao hơn 35.000 km phía trên Trái Đất. Khi vào vị trí, vệ tinh sẽ truyền về các hình ảnh Trái Đất 24/7 ở cả dải quang phổ nhìn thấy và hồng ngoại, với độ phân giải 1 km và 4 km mỗi pixel.

Dữ liệu từ vệ tinh sẽ hỗ trợ dự báo thời tiết, giám sát biển và đại dương, đảm bảo an toàn hàng không, cũng như nghiên cứu tầng điện ly và từ trường Trái Đất. Vệ tinh cũng đóng góp cho hệ thống tìm kiếm – cứu nạn quốc tế Cospas-Sarsat.

Elektro-L số 5 gia nhập ba vệ tinh cùng dòng hiện đang hoạt động trên quỹ đạo, mỗi vệ tinh có trường quan sát 120 độ, kết hợp cung cấp khả năng bao phủ toàn bộ đĩa Trái Đất một cách liên tục. Tàu vũ trụ mới được thiết kế với tuổi thọ khai thác tối thiểu 10 năm.

Vụ phóng hôm thứ Năm diễn ra sau 2 tháng trì hoãn. Ban đầu, nhiệm vụ được lên kế hoạch vào tháng 12 nhưng bị hoãn sau khi các cuộc kiểm tra trước phóng phát hiện một “sai lệch cục bộ” ở tầng trên của tên lửa. Roscosmos đã hoàn tất các biện pháp khắc phục cần thiết và đưa tên lửa trở lại bệ phóng vào ngày 9/2.

Theo RT