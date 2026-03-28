Tình báo Mỹ tiết lộ sốc về “mê cung tên lửa” của Iran

Mỹ chỉ có thể xác nhận chắc chắn rằng họ đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa khổng lồ của Iran khi cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với quốc gia này sắp bước sang tháng thứ hai, theo lời năm nguồn tin nắm rõ tình báo Mỹ.

Tình trạng của khoảng 1/3 khác vẫn chưa rõ ràng, nhưng các đợt không kích nhiều khả năng đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi số tên lửa này trong các đường hầm và boongke ngầm, bốn nguồn tin cho biết. Các nguồn đều yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của thông tin.

Một nguồn tin cho biết đánh giá tình báo đối với năng lực máy bay không người lái (UAV) của Iran cũng tương tự, với khoảng 1/3 được xác nhận đã bị phá hủy.

Đánh giá này, chưa từng được công bố trước đó, cho thấy dù phần lớn tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận, Tehran vẫn còn một kho tên lửa đáng kể và có thể khôi phục một phần số bị chôn vùi hoặc hư hại khi giao tranh kết thúc.

Thông tin tình báo này trái ngược với tuyên bố công khai hôm 26/3 của Tổng thống Donald Trump rằng Iran chỉ còn “rất ít tên lửa”. Tuy nhiên, ông cũng gián tiếp thừa nhận mối đe dọa từ số tên lửa và UAV còn lại đối với các chiến dịch tương lai của Mỹ nhằm bảo vệ tuyến vận tải kinh tế quan trọng là eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Trump cho hay ông đang cân nhắc khả năng leo thang xung đột bằng cách triển khai quân Mỹ tới bờ biển Iran dọc theo eo biển này.

“Vấn đề với eo biển là thế này: giả sử chúng ta làm rất tốt, nói rằng đã phá hủy 99% (tên lửa của họ). Nhưng 1% còn lại là không thể chấp nhận, vì chỉ cần 1% đó cũng đủ để một quả tên lửa đánh trúng thân một con tàu trị giá hàng tỷ USD”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình.

Khi được hỏi, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã giảm khoảng 90% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã “làm hư hại hoặc phá hủy hơn 66% các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân của Iran”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Seth Moulton, một cựu lính Thủy quân Lục chiến từng tham chiến bốn lần tại Iraq, không bình luận trực tiếp về thông tin tên lửa Iran nhưng bác bỏ nhận định của ông Trump.

“Nếu Iran đủ khôn ngoan, họ vẫn giữ lại một phần năng lực – họ không tung hết những gì mình có. Họ đang chờ thời”, ông Moulton nói.

Tên lửa Iran vẫn là mục tiêu trọng yếu

Chính quyền ông Trump cho biết mục tiêu là làm suy yếu quân đội Iran bằng cách đánh chìm hải quân, phá hủy năng lực tên lửa và UAV, đồng thời đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định chiến dịch mang tên “Epic Fury” đang diễn ra đúng kế hoạch, thậm chí nhanh hơn dự kiến kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2.

Tính đến thứ Tư, các đòn tấn công của Mỹ đã đánh trúng hơn 10.000 mục tiêu quân sự Iran và đánh chìm 92% tàu chiến cỡ lớn của nước này. Quân đội Mỹ cũng công bố hình ảnh các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí, nhấn mạnh họ không chỉ nhắm vào kho tên lửa và UAV mà còn cả ngành công nghiệp sản xuất chúng.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm vẫn chưa công bố chính xác bao nhiêu phần trăm năng lực tên lửa và UAV của Iran đã bị phá hủy.

Một nguồn tin cho biết khó khăn lớn là xác định chính xác số lượng tên lửa Iran đã tích trữ trong các boongke ngầm trước chiến tranh. Mỹ cũng chưa từng công bố ước tính tổng kho tên lửa của Iran trước xung đột.

Các quan chức quân đội Israel cho rằng Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo có thể tấn công Israel trước chiến tranh. Hơn 335 bệ phóng đã bị “vô hiệu hóa”, tương đương 70% năng lực phóng, theo một quan chức quân sự cấp cao Israel.

Tuy nhiên, Israel chưa công khai số lượng tên lửa còn lại của Iran, dù thừa nhận việc loại bỏ 30% năng lực còn lại sẽ khó khăn hơn nhiều.

Một tên lửa của Iran mang đầu đạn chùm bay qua thành phố, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, nhìn từ Tel Aviv, Israel ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Iran vẫn đủ sức phản công

Bất chấp các đòn không kích dồn dập của Mỹ, Iran đã chứng minh rằng họ chưa cạn kiệt vũ khí.

Chỉ riêng hôm thứ Năm, Iran đã phóng 15 tên lửa đạn đạo và 11 UAV vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo Bộ Quốc phòng UAE.

Tehran cũng thể hiện năng lực mới. Tuần trước, Iran lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ – Anh tại Ấn Độ Dương.

Bà Nicole Grajewski, chuyên gia về lực lượng tên lửa Iran tại Đại học Sciences Po (Paris), nhận định chính quyền ông Trump có thể đã phóng đại mức độ suy yếu của Iran.

Bà dẫn chứng việc Iran vẫn tiếp tục tấn công từ căn cứ Bid Kaneh – nơi đã bị ném bom dữ dội.

“Việc họ vẫn duy trì được năng lực này cho thấy Mỹ có thể đã đánh giá quá cao hiệu quả chiến dịch”, bà nói, đồng thời cho rằng Iran vẫn giữ khoảng 30% năng lực tên lửa.

Theo bà, Iran có hơn một chục cơ sở ngầm lớn để cất giữ bệ phóng và tên lửa. “Câu hỏi lớn là: những cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa?”

“Mê cung” tên lửa – thách thức lớn với Mỹ

Một quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận hoài nghi về khả năng đánh giá chính xác năng lực tên lửa Iran, do không rõ bao nhiêu vũ khí được cất giữ dưới lòng đất và vẫn có thể sử dụng.

“Tôi không chắc chúng ta có bao giờ có được con số chính xác”, người này nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng thừa nhận thách thức từ hệ thống đường hầm của Iran trong phát biểu ngày 19/3: Iran là một quốc gia rộng lớn. Giống như Hamas với hệ thống đường hầm ở Gaza, họ đã dồn mọi nguồn lực – từ viện trợ đến phát triển kinh tế – vào việc xây dựng đường hầm và tên lửa”.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang truy lùng họ một cách có hệ thống, không khoan nhượng và áp đảo – điều mà không quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được”, ông nói, nhưng không cung cấp số liệu cụ thể về số tên lửa hay UAV đã bị phá hủy.

Theo Reuters