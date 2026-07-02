Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Công ty con của PNJ nói gì sau khi nguyên giám đốc bị khởi tố?

Sau khi Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, PNJ-Lab vừa có thông tin chính thức.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, PNJ-Lab đã chính thức phát đi thông báo về vụ việc.

Theo PNJ-Lab, doanh nghiệp đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo liên quan đến hành vi buôn lậu. Ông Đặng Ngọc Thảo, hiện nguyên Giám đốc Công ty PNJ-Lab.

Công ty cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

Đặng Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Theo PNJ-Lab, công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

PNJ-Lab khẳng định hoạt động kiểm định của doanh nghiệp vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ. Để bảo đảm hoạt động liên tục, công ty đã phân công nhân sự điều hành thay thế, bảo đảm các dịch vụ vẫn được cung cấp bình thường.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Bộ Công an.

Doanh nghiệp cho biết trong nhiều năm qua, các kết quả kiểm định của PNJ-Lab đều được thực hiện trên nguyên tắc chính xác, khách quan và trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng tạo dựng niềm tin của khách hàng và đối tác đối với doanh nghiệp.

PNJ-Lab khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng, đối tác.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, PNJ-Lab là công ty con của PNJ, hoạt động độc lập trong lĩnh vực kiểm định vàng, hợp kim và các sản phẩm từ đá quý.