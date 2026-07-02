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31 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại ACV và dự án sân bay Long Thành

Quỳnh An
Quỳnh An

Đại diện Cục C03 Bộ Công an cho biết đã có 31 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch ACV.

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Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Tại buổi họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Tham ô tài sản.

Trong đó, ông Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản.

Trước đó, ngày 18/3, Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đầu tháng 3, ACV phát thông báo về việc một số lãnh đạo cấp cao bị bắt. Trong đó có ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt. Ông Phiệt bị cáo buộc có hành vi "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu".

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex cũng công bố ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, ông Tới bị cáo buộc "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước và đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách

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Từ khóa:

#ACV #Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt #ACV xây dựng sân bay Long Thành #Dự án sân bay Long Thành

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