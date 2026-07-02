Bộ Công an thông tin về loạt vụ án vi phạm bản quyền, phim lậu trên mạng

Bộ Công an cho biết trong đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ án với 142 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) cho biết tình trạng vi phạm bản quyền bóng đá và phát tán phim lậu trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp.

Theo đại diện C03, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xác định đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, trong đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ án với 142 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, 10 vụ, 43 bị can bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; 58 vụ, 71 bị can bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 22 vụ, 28 bị can bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng số tài sản kê biên, thu hồi là 94 tỷ đồng.

Bộ Công an sẽ tăng cường truy quét vi phạm bản quyền bóng đá, phim lậu trên mạng. Ảnh: VTV.

Đáng chú ý, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), Công ty TNHH Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Trong 5 vụ án này, 7 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media; Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời; Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; cùng Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Theo cơ quan điều tra, các đơn vị, cá nhân này bị cáo buộc ghi âm, ghi hình các chương trình âm nhạc, sau đó chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube khi chưa được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Trước đó, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương; đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây phát tán phim không bản quyền trên Internet.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng đã tạo lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng lớn người dùng trong và ngoài nước truy cập.

Thông qua hoạt động quảng cáo trên các website này, các đối tượng thu lợi hơn 308 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về hai tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền. Ba bị can còn lại gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.