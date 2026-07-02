Thiếu tướng Lê Văn Tân: Đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án đường dây 500kV mạch 3

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo thiếu tướng Lê Văn Tân, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra bước đầu xác định chủ đầu tư và nhiều nhà thầu đã có hàng loạt vi phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng; lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và quyết toán công trình.

Ngoài các sai phạm trong quá trình triển khai dự án, cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan.

Các bị can bị điều tra về 5 nhóm tội danh gồm: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc; Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; Công ty CP Tập đoàn PC1; Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát; Công ty CP Sông Đà 11; các công ty tư vấn xây dựng điện cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ảnh: N.T.

Về công tác thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 45 tỷ đồng và 1,05 triệu USD; đồng thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng hơn 1.700 tỷ đồng để bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện đã bị khởi tố.

Tại Công ty CP Tập đoàn PC1, 7 người bị khởi tố, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; và bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng. Các bị can này bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác của PC1 là ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, cùng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3), 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4), 4 bị can bị khởi tố gồm ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó Tổng giám đốc; và bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.