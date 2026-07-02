Trước thềm đại hội, Eximbank tái bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc

Ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ cương vị quyền Tổng giám đốc.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) quyết định tái bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc từ ngày 1/7. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang đẩy mạnh kiện toàn bộ máy lãnh đạo trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Ông Trần Tấn Lộc. Ảnh: Eximbank.

Theo tài liệu đại hội, Eximbank dự kiến giảm số lượng thành viên HĐQT từ 8 xuống còn 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập.

Đồng thời, ngân hàng sẽ bầu bổ sung và thay thế 6 thành viên HĐQT, gồm 5 thành viên HĐQT độc lập, nhằm phù hợp với nhu cầu quản trị và cơ cấu tổ chức trong giai đoạn mới.

Gần đây, Eximbank cho biết nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT gồm Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang thực hiện các thủ tục để Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Huyền Trang thôi giữ tư cách thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành. Trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ bất thường diễn ra, bà Trang vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT.

Không chỉ HĐQT, bộ máy điều hành của Eximbank cũng ghi nhận nhiều biến động khi ngân hàng trước đó đã chấp thuận đơn từ nhiệm của một số Phó tổng giám đốc, trong đó có Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 338 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm lợi nhuận trong kỳ là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31% đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng gần 2% nhưng lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 76% mang về 36 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, Eximbank đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (1.512 tỷ đồng). Như vậy, sau 3 tháng, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 16,5% lên 228.430 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt 17,8% lên 232.598 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối 2026 ước đạt 310.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,4% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% về 2,5%, tương ứng giảm 0,19 điểm %.