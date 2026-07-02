Vụ bắt 2 cán bộ trong vụ "chạy" hồ sơ nhà ở xã hội: Cầm đầu là một tổng giám đốc

Bộ Công an xác định các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ để "chạy" giấy xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, thu từ 5-30 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án lợi dụng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội để lừa đảo, đưa - nhận hối lộ và trục lợi.

Theo đại tá Hùng, lợi dụng nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm trong khi giá trị bất động sản tăng nhanh, thời gian qua xuất hiện nhiều đường dây tư vấn trái phép, quảng cáo có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "đặt chỗ chắc chắn" nhằm thu tiền của người có nhu cầu mua nhà.

Nhận diện loại hình tội phạm này, A04 triệt phá thành công, bắt giữ những kẻ cầm đầu và thu hồi tài sản.

Qua điều tra, A04 đã triệt phá đường dây do Lê Trung Tiến (trú Thanh Hóa), Tổng Giám đốc Công ty Star Home, cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc tư vấn, hứa hẹn bố trí suất mua nhà ở xã hội để chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng của nhiều người muốn mua nhà ở xã hội.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: N.T.

Theo cơ quan điều tra, vụ án có nhiều đối tượng tham gia giúp sức và số tiền bị chiếm đoạt có thể còn tăng khi quá trình điều tra được mở rộng.

Không chỉ dừng ở hành vi lừa đảo, A04 còn điều tra dấu hiệu đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ trong quá trình làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thường gợi ý người dân trả từ 5-30 triệu đồng để được làm nhanh giấy xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội (mẫu số 02). Để thực hiện việc này, nhóm môi giới đã móc nối với một số cán bộ tại cơ quan Nhà nước.

Từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, Lê Trung Tiến cùng các môi giới tự do đã nhận làm nhanh hồ sơ cho hơn 100 trường hợp, đồng thời đưa hối lộ cho cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên để giải quyết thủ tục.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 cán bộ về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, 11 bị can khác bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Cố ý làm lộ bí mật.

Đại diện A04 nhận định nhiều hành vi tiêu cực trong lĩnh vực nhà ở xã hội đã hình thành "luật ngầm", với sự cấu kết giữa doanh nghiệp, môi giới và một số cán bộ, công chức Nhà nước.

Theo Bộ Công an, tình trạng này xuất phát từ việc quy trình xét duyệt còn thiếu công khai, minh bạch, công tác xác minh điều kiện mua nhà chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho việc làm giả, chèn hồ sơ và phát sinh tiêu cực. Bên cạnh đó, chênh lệch lớn giữa giá nhà ở xã hội và nhà ở thương mại khiến nhiều người sẵn sàng bỏ tiền "chạy" hồ sơ, trong khi tình trạng đầu cơ, mua hộ để hưởng chênh lệch vẫn diễn ra khá phổ biến.

