Chủ đầu tư Empire City đối mặt khoản nợ thuế gần 5.300 tỷ đồng và vụ kiện từ Keppel

Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm - đang nợ thuế gần 5.300 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ đông lớn Corredance Pte. Ltd. thuộc Keppel đã khởi kiện các đối tác.

Chủ dự án Empire City nợ thuế gần 5.300 tỷ đồng

Theo thông báo tiền thuế nợ số 187335/TB-HCM ban hành ngày 10/6/2026, tính đến hết ngày 31/5/2026, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đang còn tồn đọng khoản nợ thuế hơn 5.285 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là tiền sử dụng đất hơn 5.229 tỷ đồng, cùng hơn 56,3 tỷ đồng tiền chậm nộp và các khoản liên quan.

Với tình trạng trên, Cơ quan Thuế TP.HCM đã ra thông báo cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp này và cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương chưa thanh toán khoản nợ trên, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật sẽ được áp dụng.

Hiện ông Võ Sỹ Nhân đang là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương kiêm Tổng giám đốc.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp này bị cơ quan thuế gọi tên. Trước đó vào tháng 4/2026, Thuế TP.HCM từng thông báo áp dụng biện pháp tương tự khi số tiền nợ thuế của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương được xác định lên tới hơn 6.972 tỷ đồng.

So với thời điểm đó, khoản nợ hiện đã giảm hơn 1.600 tỷ đồng nhưng vẫn ở mức rất lớn.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương được thành lập năm 2015, vốn điều lệ 1.649 tỷ đồng, trong đó 50% vốn nước ngoài và 50% vốn tư nhân trong nước.

Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và CTCP Bất động sản Tiến Phước cùng sở hữu 50% vốn trong nước, 50% vốn còn lại thuộc về Denver Power Ltd (trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh - được xem là một trong những thiên đường thuế trên thế giới).

Cuối tháng 4/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương có sự xuất hiện của Corredance Pte. Ltd. - công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Keppel (Singapore) sở hữu 40% cổ phần.

Còn Denver Power Ltd giảm tỷ lệ sở hữu xuống 30% cổ phần; Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước giảm tỷ lệ sở hữu xuống 15% mỗi doanh nghiệp. Lúc này, vốn doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ còn chiếm 30%.

Đến tháng 7/2018, Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương tăng vốn mạnh lên hơn 5.422 tỷ đồng.

Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương được giới thiệu là chủ đầu tư dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM - một trong những dự án bất động sản quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD.

Phối cảnh dự án Empire City tại Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Empire City.

Theo quy hoạch, dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha nằm ven sông Sài Gòn.

Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng là công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Cổ đông kiện nhau vì nghĩa vụ thuế

Trong một diễn biến liên quan, Corredance Pte. Ltd. - cổ đông lớn của Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương mới đây đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) đối với các đối tác góp vốn vào dự án Empire City.

Keppel Ltd. thông báo rằng công ty con do Keppel sở hữu 100% là Corredance Pte. Ltd. đã nộp Thông báo khởi kiện trọng tài lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), đối với các thành viên góp vốn dự án. Nguồn: Keppel.

Vụ kiện liên quan đến các tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận đầu tư ký ngày 2/3/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ) giữa Corredance Pte. Ltd. với các đối tác và Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Trong đó, Dự án Empire City được cơ quan chức năng thông báo phải nộp bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 261 triệu USD. Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đã gửi văn bản đề nghị xem xét lại và điều chỉnh mức thu này. Tuy nhiên, các đề nghị hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.

Trong đơn kiện, Corredance Pte. Ltd. cho rằng các đối tác phải chịu trách nhiệm đối với các cam kết và bảo đảm đã đưa ra trong thỏa thuận đầu tư, đặc biệt liên quan đến các phê duyệt pháp lý và nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

Corredance Pte. Ltd. yêu cầu hội đồng trọng tài xác nhận các đối tác (không phải Corredance Pte. Ltd., dù trực tiếp hay gián tiếp) phải chịu toàn bộ khoảng 6.877 tỷ đồng tiền sử dụng đất bổ sung, đồng thời bồi hoàn cho Corredance Pte. Ltd. nếu phát sinh thiệt hại liên quan.

Corredance Pte. Ltd. khẳng định không có trách nhiệm với khoản tiền sử dụng đất bổ sung này và đã khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi, đồng thời sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Phía Keppel cho biết với giá trị ghi sổ hiện tại của các khu đất, khoản đầu tư vào Empire City vẫn được kỳ vọng có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nếu các đối tác không gánh toàn bộ khoản chi phí nói trên.

Thực tế, khoản tiền thuê đất này phát sinh từ năm 2016. Theo đó, trong văn bản gửi chủ tịch UBND TPHCM, phía Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết năm 2016 thành phố quyết định giao hơn 11ha đất tại Thủ Thiêm trong 50 năm để triển khai dự án Empire City.

Công ty nêu đã hoàn tất gần 3.600 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính vào đầu năm 2017. Quyết định giao đất ghi rõ chủ đầu tư không phải nộp thêm khi điều chỉnh từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở này, dự án đã xây dựng và bàn giao 3 cụm công trình với khoảng 1.200 căn hộ cho cư dân.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do vướng kết luận của Thanh tra Chính phủ về nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Gần đây, cơ quan chức năng đề xuất thu thêm hơn 8.800 tỷ đồng. Phương án tính toán còn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục nộp nếu sau này có kết luận khác từ cơ quan thẩm quyền.

Liên doanh này cho biết nếu áp dụng cách tính này, tổng nghĩa vụ tài chính sẽ đội lên hàng tỷ USD, vượt xa khả năng cân đối của nhà đầu tư và có thể phát sinh tranh chấp quốc tế.

Sau kiến nghị từ phía Liên doanh Thành phố Đế Vương, Sở Tài chính TPHCM cho biết toàn bộ quy trình thẩm định lại giá đất dự án Empire City được thực hiện đúng quy định, chưa có cơ sở để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.