Robot hình người đầu tiên sản xuất hàng loạt: Có da nhân tạo, AI cảm xúc và trí nhớ dài hạn

UBTech ra mắt UWORLD U1 Series - robot hình người đầu tiên trên thế giới được thiết kế để sản xuất hàng loạt, tích hợp da nhân tạo, AI cảm xúc, trí nhớ dài hạn và khả năng đồng hành với con người.

Công ty robot Trung Quốc UBTech vừa giới thiệu dòng robot hình người UWORLD U1 Series, được hãng tuyên bố là robot hình người siêu mô phỏng sinh học kích thước đầy đủ đầu tiên trên thế giới được thiết kế để sản xuất hàng loạt.

Được công bố ngày 30/6 tại sự kiện UBTech Global Launch Event 2026 ở Thâm Quyến, nền tảng mới tích hợp da nhân tạo mô phỏng sinh học do UBTech tự phát triển, phần cứng AI hiện thân (embodied AI), hệ điều hành chuyên dụng, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng nhận biết cảm xúc và hệ thống sản xuất đồng bộ.

Theo UBTech, kiến trúc tích hợp này được phát triển nhằm giải quyết những rào cản lớn nhất đối với việc triển khai robot hình người trên quy mô lớn trong các môi trường thực tế.

Tại sự kiện, công ty cũng trình bày tầm nhìn gồm ba giai đoạn về sự hợp tác giữa con người và robot, bắt đầu từ việc đảm nhận các công việc nguy hiểm, tiếp đó là hỗ trợ con người trong cuộc sống hằng ngày và cuối cùng là xây dựng sự tương tác liền mạch giữa con người với robot thông minh.

Robot hình người có khả năng nhận biết cảm xúc

Dòng UWORLD U1 Series được xây dựng trên nền tảng công nghệ khép kín do UBTech tự phát triển, kết hợp da nhân tạo mô phỏng sinh học, phần cứng AI hiện thân, hệ điều hành, mô hình ngôn ngữ lớn định hướng cảm xúc và hệ thống sản xuất đồng bộ nhằm nâng cao khả năng triển khai robot hình người trong thực tế.

Robot sở hữu 88 bậc tự do chuyển động cùng cột sống cổ mô phỏng sinh học hai khớp, cho phép tái hiện tới 90% các chuyển động cơ bản của con người.

Thiết bị được vận hành bằng mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng nhận biết cảm xúc mà UBTech cho là đầu tiên trên thế giới dành cho các mối quan hệ đồng hành lâu dài. Hệ thống có thể nhận diện hơn 20 trạng thái cảm xúc khác nhau với độ chính xác trên 90%.

Robot còn sử dụng kiến trúc "não nhanh - não chậm" mô phỏng sinh học, kết hợp giữa phản xạ trực quan tốc độ cao và khả năng suy luận chuyên sâu.

Theo UBTech, hệ thống có thể phản hồi chỉ trong khoảng 500 mili giây, đồng thời xử lý các tác vụ suy luận phức tạp nhờ mô hình AI chứa hàng trăm tỷ tham số.

Một hệ thống điều khiển biểu cảm khuôn mặt do công ty tự phát triển giúp đồng bộ cử động môi với lời nói, có độ trễ dưới 20 mili giây, tạo ra giao tiếp tự nhiên hơn giữa robot và con người.

Nền tảng này cũng được tích hợp Agent Memory OS, một hệ thống bộ nhớ xuyên thời gian cho phép robot ghi nhớ các tương tác trong thời gian dài.

Bên cạnh đó là động cơ chăm sóc chủ động có khả năng liên tục phân tích môi trường xung quanh, giúp robot hiểu ngữ cảnh và giao tiếp mà không cần người dùng phải sử dụng từ khóa kích hoạt.

UBTech cũng xây dựng kiến trúc bảo mật ba lớp dựa trên nguyên tắc xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, hạn chế phụ thuộc vào đám mây và cho phép người dùng chủ động kiểm soát các cơ chế bảo vệ phần cứng.

Theo công ty, sự kết hợp của các công nghệ này sẽ giúp robot sở hữu khả năng nhận thức cao hơn, giao tiếp tự nhiên, ghi nhớ lâu dài và xử lý dữ liệu an toàn trong cả các ứng dụng dân dụng lẫn thương mại.

Đồng hành cùng con người

UBTech cũng chia sẻ tầm nhìn dài hạn về mối quan hệ giữa con người và robot với lộ trình gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tập trung đưa robot vào thay thế con người trong các công việc nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại.

Ở giai đoạn tiếp theo, robot sẽ hiện diện trong đời sống thường nhật với vai trò người đồng hành và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng sự tương tác ngày càng tự nhiên giữa con người và robot thông minh trong mọi hoạt động hằng ngày.

Cùng với UWORLD U1 Series, UBTech còn công bố sáng kiến Human-Robot Companionship Initiative, chương trình hướng tới việc sử dụng robot hình người để hỗ trợ tinh thần và đồng hành lâu dài với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Công ty dẫn số liệu cho biết hiện Trung Quốc có hơn 90 triệu người trưởng thành sống một mình và khoảng 118 triệu người cao tuổi thuộc nhóm "tổ ấm trống vắng", tức không sống cùng con cái.

UBTech cũng cho biết khoảng 10-20% số người sống một mình đáp ứng các tiêu chí lâm sàng liên quan đến các rối loạn sức khỏe tâm thần, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp hỗ trợ và chăm sóc tinh thần.

Trong khuôn khổ sáng kiến này, UBTech dự kiến trao tặng 100 robot U1 Series được tùy biến trong năm 2026.

Mỗi robot sẽ tích hợp công nghệ tái tạo khuôn mặt 3D cùng công nghệ sao chép danh tính bằng dấu giọng nói để mô phỏng một người được chỉ định, qua đó tạo ra trải nghiệm tương tác mang tính cá nhân hóa.

Theo UBTech, các robot cũng sẽ được tích hợp mô hình AI tương tác theo cảm xúc, hệ thống bộ nhớ dài hạn chuyên dụng và khả năng nhận thức đa phương thức, cho phép nhận diện người dùng, ghi nhớ các cuộc trò chuyện trước đó, hiểu bối cảnh môi trường và mang đến sự đồng hành cũng như hỗ trợ tâm lý được cá nhân hóa trong thời gian dài.

Theo SCMP, IE