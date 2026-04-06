Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an nói gì về việc bán vàng theo giấy hẹn?

Công an cho hay đến ngày 6/4 chưa tiếp nhận đơn khiếu nại của người dân về việc thanh toán đủ tiền nhưng chỉ nhận giấy hẹn.

Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu) cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), cho biết quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ được nhiều tài liệu, vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số vàng này để có hướng xử lý.

Trước câu hỏi của VietTimes về việc khách hàng tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu thanh toán đủ tiền nhưng chỉ nhận giấy hẹn thay vì nhận vàng ngay, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa tiếp nhận đơn khiếu nại, tố giác nào của người dân về nội dung này.

"Đây là giao dịch dân sự. Nếu có khiếu nại, tố giác, Công an Hà Nội sẽ làm rõ từng trường hợp", ông Thanh nói và cho biết đến nay, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.

Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.

Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.