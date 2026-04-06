Vụ 300 tấn thịt lợn bẩn: Cán bộ trạm kiểm dịch tự đặt "luật lệ riêng" để thu tiền

Liên quan vụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, Công an TP Hà Nội xác định cán bộ trạm kiểm dịch đã tự đặt quy định, thu tiền trái quy định để không gây khó khăn cho các lò mổ.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

Theo Công an Hà Nội, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm có dấu hiệu vi phạm.

Tại hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hiền ở lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hơn 543 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan. Cùng thời điểm, kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Thành làm giám đốc, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 543 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Công an Hà Nội.



Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (đối tượng cung cấp lợn cho bà Hiền) cùng 4 cá nhân nguyên là cán bộ trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y của Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi nhiễm bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về lò mổ Vạn Phúc để giết mổ. Số thịt này được bà Nguyễn Thị Hiền tiêu thụ cho người dân và Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Công ty Cường Phát tiếp tục phân phối cho một số doanh nghiệp thương mại, cung cấp thực phẩm vào các cơ sở giáo dục như trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Theo cơ quan điều tra, tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe. Đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5-10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ. Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đồng thời, khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ trạm kiểm dịch về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.