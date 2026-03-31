Vụ 300 tấn “thịt lợn bẩn”: Nhiều trường học trấn an phụ huynh

Sau thông tin liên quan vụ việc 300 tấn “thịt lợn bẩn”, nhiều trường học tại Hà Nội đồng loạt phát đi thông báo về nguồn gốc thực phẩm nhằm trấn an phụ huynh.

Những ngày gần đây, không ít phụ huynh bày tỏ tâm lý bất an, đặc biệt với bữa ăn bán trú của học sinh sau khi Công an Hà Nội triệt xóa đường giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, cung cấp cho các chợ và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát để cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn.

“Điều khiến chúng tôi lo nhất là không biết thực phẩm bẩn đã đi vào những đâu”, một phụ huynh có con học tiểu học tại Hà Đông chia sẻ.

Trước áp lực từ dư luận, nhiều trường nhanh chóng thông tin về đơn vi cung cấp suất ăn và quy trình kiểm soát thực phẩm.

Tại Trường Tiểu học Phú La (Hà Đông), nhà trường cho biết đang sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, với nguồn thịt lợn nhập từ Công ty TNHH Meatdeli Hà Nam.

Theo cam kết, thực phẩm có kiểm dịch, hồ sơ pháp lý đầy đủ và được kiểm soát qua các khâu từ tiếp nhận đến chế biến. Nhà trường khẳng định phụ huynh tham gia giám sát đều “đánh giá tốt, yên tâm về nguồn thực phẩm”.

Tin nhắn của một cơ sở giáo dục gửi cho phụ huynh về nguồn gốc thực phẩm liên quan bữa ăn bán trú.

Còn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm và Tiểu học Dịch Vọng A cho biết đang sử dụng nguồn thực phẩm từ Công ty TNHH Hương Việt Sinh. Các đơn vị này cũng đưa ra cam kết về nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, theo phản ánh từ phụ huynh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội như Tiểu học Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông), Marie Curie (các cơ sở tại Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên), hay M.V Lomonoxop Mỹ Đình (phường Từ Liêm) cũng phát đi thông báo khẳng định chưa từng ký hợp đồng, chưa sử dụng sản phẩm của đơn vị cung cấp thịt lợn nhiễm tả lợn châu Phi.



Dù các trường liên tục khẳng định nguồn cung đảm bảo, tâm lý phụ huynh vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Nhiều người cho rằng việc công khai danh sách nhà cung cấp là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là cơ quan chức năng sớm làm rõ đường đi của thực phẩm không đảm bảo để tránh “lọt” vào bữa ăn học đường.

Công ty TNHH Hương Việt Sinh cam kết chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Theo điều tra, ngày 17/3, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Nam Phù, phát hiện chủ cơ sở Nguyễn Thị Hiền tổ chức giết mổ lợn bệnh. Nhóm này thu gom lợn nhiễm dịch từ Phú Thọ, Tuyên Quang, đưa về Hà Nội giết mổ rồi tiêu thụ ra thị trường, đồng thời móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát.

Từ đầu năm 2026, đường dây đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, phân phối tại các chợ và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát – đơn vị từng cung cấp thực phẩm cho một số trường học ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định các bị can bị khởi tố về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.