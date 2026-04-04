Sau vụ 300 tấn thịt lợn bẩn sẽ công khai toàn bộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội có thể giám sát.

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 3, báo chí đặt câu hỏi vụ 300 tấn heo bệnh vào chợ, trường học gần đây, trong đó có việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giải pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa để thực phẩm "bẩn" không lọt vào môi trường học đường.

Trả lời nội dung này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết trong thời gian qua, Bộ đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành các thông tư hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và công tác y tế trường học. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung này vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ của tất cả cấp học.

Trước tình trạng thực phẩm bẩn liên quan đến các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 3/4 đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và tất cả các cơ sở trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt văn bản quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhanh chóng rà soát hợp đồng liên quan đến đơn vị tổ chức bữa ăn và cung cấp thực phẩm cho các trường học.

"Bộ yêu cầu phải thực hiện nghiêm, đúng quy định tất cả cam kết những nội dung có trong hợp đồng. Khi xuất hiện vi phạm phải chấm dứt ngay hợp đồng và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm", ông Minh nói.

Theo ông Minh, sẽ phải công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội có thể giám sát, phối hợp phát hiện những đơn vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường để thực hiện tốt vấn đề này, đặc biệt trong bếp ăn, căng tin của cơ sở giáo dục, trường học.

Mặt khác, ông Minh cho biết tới đây sẽ tăng cường sự phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chức năng trong giám sát, để phát hiện kịp thời, tham mưu biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

Với đồng bộ các giải pháp đã, đang và sẽ triển khai, ông Minh chia sẻ kỳ vọng vấn đề đưa thực phẩm bẩn vào trường học sẽ được giải quyết.