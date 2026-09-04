Vốn hóa của ông lớn ngành robot Trung Quốc "bốc hơi" hơn 220 tỷ NDT

Đằng sau những tranh cãi trên mạng về chế độ quản lý "phạt nặng, thưởng ít" hay "khoản hoàn ứng trên 100 NDT phải do sếp tổng duyệt", huyền thoại định giá cao của Unitree Robotics dường như đang tan vỡ khi vốn hóa bốc hơi mạnh sau IPO.

Theo tạp chí kinh tế - tài chính hàng đầu Trung Quốc “Caijing” số 18/2026 ra ngày 31/8, một số nhân viên công ty robot hàng đầu Trung Quốc Unitree Robotics tiết lộ người sáng lập Vương Hưng Hưng có phong cách giao tiếp khá thẳng thắn và gay gắt; ông đặc biệt chú trọng vào sản phẩm, thậm chí quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như độ dài của một chiếc ốc vít. đồng thời kiểm soát chi phí cực kỳ gắt gao.

Ông Vương cũng rất chú trọng kiểm soát chi phí; nhân viên cho biết ông đích thân xem xét và phê duyệt mọi yêu cầu chi phí vượt quá 100 nhân dân tệ. Ngoài ra, nhân viên phản ánh rằng chế độ thưởng phạt của công ty lệch pha, thiên về trừng phạt hơn là khen thưởng, đồng thời mức tăng lương cho nhân viên thông thường thấp hơn mức trung bình của ngành, dẫn đến tỉ lệ nghỉ việc của các nhân sự nòng cốt tăng cao trong hai năm qua.

Giá cổ phiếu bốc hơi một nửa sau hơn 10 ngày niêm yết

Unitree Robotics - công ty hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận - mới chỉ niêm yết trên thị trường cổ phiếu A-share vào ngày 19/8 với danh hiệu "Cổ phiếu robot hình người đầu tiên". Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu mở cửa ở mức 1.100 NDT/cổ phiếu, cao hơn gấp 6 lần giá phát hành, đẩy vốn hóa thị trường lên mức 444,9 tỷ NDT. Tuy nhiên, "cơn sốt" nhanh chóng hạ nhiệt; chỉ hơn 10 ngày sau khi niêm yết, giá cổ phiếu của công ty đã giảm một nửa. Tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/9, giá cổ phiếu Unitree Robotics hiện ở mức 550,45 NDT/cổ phiếu; vốn hóa thị trường đã "bốc hơi" hơn 220 tỷ, xuống còn 222,6 tỷ NDT.

Các chuyên gia chỉ ra rằng cấu trúc lượng cổ phiếu lưu hành ban đầu quá thấp (chỉ chiếm 7,44% tổng cổ phần) đã tạo ra mức định giá ảo. Khi áp lực thị trường tăng lên, mức định giá khổng lồ này trở thành gánh nặng lớn.

Báo cáo tài chính cho thấy Unitree Robotics cho thấy nội lực công ty xuất hiện các dấu hiệu "bất ổn" (đơn vị tính: Vạn NDT). Nguồn: Sohu.

Tăng trưởng chậm lại, khó chống đỡ định giá cao

Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm một nửa, tỷ lệ P/E (tức chỉ số tài chính dùng để đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu và lợi nhuận trên một cổ phiếu) của Unitree vẫn cao hơn nhiều so với bình quân ngành thiết bị chung. Tuy nhiên, nội lực tài chính lại đang cho thấy các dấu hiệu "mệt mỏi":

Doanh thu suy giảm nhanh: Sau giai đoạn bùng nổ 2023–2025 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 226,78%, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 1,152 tỷ NDT, tăng 48,54% so với cùng kỳ — mức tăng đã hạ nhiệt rõ rệt.

Lợi nhuận cốt lõi sụt giảm mạnh: Lợi nhuận ròng sau khi trừ các chi phí bất thường (không khấu trừ) trong quý 1/2026 giảm 52,55% và tính chung 6 tháng đầu năm giảm 19,34% (xuống còn 244 triệu NDT). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí R&D tăng vọt.

Dữ liệu từ Tonghuashun iFinD cho thấy trong nửa đầu năm 2026, chi phí bán hàng của Unitree Robotics đạt 164 triệu NDT, tăng vọt 250,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí R&D ở mức khoảng 136 triệu NDT, đánh dấu mức tăng mạnh 152,29% so với cùng kỳ.

Công ty cũng đối mặt với áp lực về dòng tiền: Trong nửa đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã giảm 32,53% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do tốc độ tăng trưởng của các khoản chi tiền; cụ thể là mua hàng, thanh toán chi phí trong kỳ và các khoản chi liên quan đến nhân viên…vượt xa tốc độ tăng trưởng của dòng tiền thu vào từ hoạt động bán hàng.

Ngoài ra, Unitree còn đối mặt với rủi ro lớn tại thị trường Mỹ (chiếm hơn 13-19% doanh thu) sau khi Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) bổ sung các thiết bị robot nâng cao vào "Danh sách thiết bị bị kiểm soát" từ cuối tháng 7/2026, đe dọa trực tiếp khả năng cấp phép cho các dòng robot thế hệ mới của hãng tại thị trường này.

Unitree Robotics từng gây sốc khi giá cổ phiếu mở cửa ở mức 1.100 NDT/cổ phiếu, cao hơn gấp 6 lần giá phát hành IPO hôm 19/8. Ảnh: Sohu.

Những vấn đề quản trị nội bộ gây tranh cãi

Bài viết trên tạp chí Caijing còn hé lộ một khía cạnh ít được biết đến của ông Vương Hưng Hưng – người đứng đầu Unitree Robotics.

Theo Caijing, các nhân viên nhận xét ông có phong cách giao tiếp khá thẳng thắn và gay gắt. Ông yêu cầu nhân viên giữ bí mật các thông tin về công ty và tập trung cao độ vào sản phẩm; ông thường xuyên thảo luận chi tiết – chẳng hạn như độ dài của một chiếc ốc vít – với nhân viên trực tiếp làm kỹ thuật, nhưng hiếm khi trò chuyện về những chủ đề không liên quan đến công việc.

Đồng thời, ông Vương đặc biệt chú trọng kiểm soát chi phí, luôn yêu cầu mọi khoản chi tiêu phải thực sự hiệu quả và cần thiết. Một số nhân viên cho biết ngay cả các khoản đề xuất chi vượt quá 100 NDT cũng phải được ông trực tiếp phê duyệt mới được thực hiện.

Ngoài ra tại Unitree áp lực công việc cực lớn: nhân viên thường phải xếp hàng chờ phê duyệt bên ngoài văn phòng của CEO Vương Hưng Hưng, trong khi thời gian của ông ngày càng hạn hẹp. Hệ quả là nhân viên phải báo cáo nhanh gọn, vì họ thường xuyên bị ngắt lời hoặc hối thúc đẩy nhanh tiến độ ngay khi mới nói được một hoặc hai câu.

Về mặt nội bộ, Unitree áp dụng thang điểm đánh giá hiệu suất từ ​​0 đến 1,5 điểm, nhưng ông Vương thường xuyên chấm điểm các cấp quản lý ở mức 1 điểm hoặc thấp hơn. Việc chỉ trích đội ngũ R&D diễn ra thường xuyên đến mức các nhân viên thường so sánh với nhau xem ai là người ít bị chỉ trích nhất.

Hơn nữa, các nhân viên chỉ ra rằng hệ thống khen thưởng và kỷ luật của công ty mang đặc điểm "phạt nặng, thưởng nhẹ". Những người tự nguyện nhận thêm nhiệm vụ phát triển tính năng mới lại hiếm khi nhận được đãi ngộ tương xứng; do đó, nhiều nhân viên có xu hướng chọn các giải pháp đòi hỏi ít khối lượng công việc hơn; nhiều nguồn tin chia sẻ với Caijing rằng mức lương tại Unitree không thực sự cao so với mặt bằng chung của ngành.

Nhân viên cho biết, trong khi mức tăng lương cho nhân viên thường thấp hơn trung bình ngành, khối lượng công việc lại rất lớn; thời gian đầu, lịch trình làm việc không chỉ tuân theo chế độ "996" (tức làm 10 tiếng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và 6 ngày một tuần) mà còn bao gồm cả việc tăng ca hàng ngày.

Các nhân viên lâu năm cũng ghi nhận rằng hai năm qua chứng kiến ​​tỷ lệ biến động nhân sự cao nhất trong đội ngũ nhân sự chủ chốt của công ty.

Bài viết của Caijing đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng ngay sau khi bắt đầu lan truyền. Khi dư luận bàn tán ngày càng nhiều, Unitree Robotics đã phản hồi các câu hỏi từ truyền thông về thông tin đang lan truyền, khẳng định: "Phần lớn nội dung không chính xác; xin đừng quá bận tâm đến những thông tin đó".

Theo Sohu