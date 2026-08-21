Cổ phiếu “robot hình người số 1" Unitree bốc hơi hơn 160 tỷ NDT sau hai phiên

Ngày 20/8, Unitree – được mệnh danh là “cổ phiếu robot hình người số 1” trên thị trường A Trung Quốc bước vào phiên giao dịch thứ hai sau khi niêm yết. Tuy nhiên, cổ phiếu không thể tiếp tục đà tăng điên cuồng như ngày đầu mà quay đầu giảm mạnh.

Kết phiên, cổ phiếu Unitree Robotics còn 687 NDT/cổ phiếu, giảm 18,70% so với phiên trước. Vốn hóa thị trường xuống dưới 280 tỷ NDT, tức bốc hơi hơn 160 tỷ NDT so với mức 444,9 tỷ NDT tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch đầu tiên.

Từ 150,8 NDT lên 1.100 NDT rồi lao dốc

Trong ngày đầu lên sàn 19/8, Unitree Robotics mở cửa ở mức 1.100 NDT/cổ phiếu, cao hơn tới 629,44% so với giá IPO 150,80 NDT. Vốn hóa công ty có lúc vọt lên 444,9 tỷ NDT.

Những nhà đầu tư may mắn mua được cổ phiếu IPO, với mỗi lô 500 cổ phiếu, có thời điểm ghi nhận mức lãi trên giấy hơn 470.000 NDT. Nhưng ngay sau khi mở cửa, giá cổ phiếu nhanh chóng quay đầu. Biên độ dao động trong phiên rất lớn, có lúc giá giảm xuống 882 NDT, thấp hơn gần 20% so với giá mở cửa.

Kết phiên đầu tiên, Unitree Robotics đóng cửa ở 845 NDT/cổ phiếu, tương đương mức tăng 460,34% so với giá IPO. Vốn hóa còn khoảng 341,8 tỷ NDT, trong khi tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 24,5 tỷ NDT, với tỷ lệ quay vòng cổ phiếu lên tới 85,28%.

Nói cách khác, sau màn chào sàn gây sốc, thị trường nhanh chóng chuyển từ trạng thái “tranh nhau mua” sang cuộc đấu giá lại giá trị thực của doanh nghiệp.

Biểu đồ cổ phiếu Unitree phiên giao dịch thứ hai ngày 20/8. Ảnh: Ifeng.

Trong lúc cổ phiếu Unitree Robotics biến động dữ dội trên thị trường chứng khoán, nhà sáng lập Vương Hưng Hưng lại xuất hiện trên một sân khấu khác. Ngày 20/8, ông tham dự Hội nghị Robot Thế giới (World Robot Conference – WRC) 2026 được tổ chức tại Bắc Kinh (19–23/8/2026) và có bài phát biểu quan trọng.

Tại đây, ông trình chiếu video giới thiệu nhiều sản phẩm và năng lực của Unitree Robotics, đặc biệt nhấn mạnh khả năng robot thực hiện các công việc trong những môi trường thực tế như văn phòng, khách sạn...

Theo ông, nếu tiến triển nhanh, chỉ khoảng 2-3 năm, còn trong kịch bản chậm hơn thì 5-10 năm nữa, lĩnh vực trí tuệ thể hiện (embodied AI) có thể đạt tới một “khoảnh khắc ChatGPT”.

Ông đưa ra một tiêu chí khá cụ thể: Trong khoảng 80% các tình huống mà robot chưa từng gặp, chỉ cần nhận lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản, robot có thể hoàn thành khoảng 80% nhiệm vụ được giao.

Vương Hưng Hưng cho rằng đây sẽ là một ngưỡng đột phá cực kỳ quan trọng, đánh dấu thời điểm robot thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành những “người lao động” có khả năng thích ứng với thế giới thực.

Theo ông, trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở mức độ đồng bộ giữa mô hình AI và robot. Các mô hình hiện tại có thể khiến robot thực hiện nhiệm vụ “gần đúng”, nhưng trong thế giới thực, chỉ một sai lệch vài centimet, thậm chí vài milimet, cũng có thể khiến robot không hoàn thành được công việc.

Ông cho rằng đây chính là nút thắt lớn nhất của ngành trí tuệ thể hiện trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhà sáng lập Unitree Robotics tin rằng vấn đề này sẽ được giải quyết trong vài năm tới. Theo ông, đây chủ yếu là vấn đề thời gian, chứ không phải giới hạn không thể vượt qua. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng 10 năm tới sẽ là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới đối với ngành robot hình người.

Cuộc biến động mạnh của cổ phiếu Unitree Robotics vì vậy cũng phản ánh một nghịch lý của ngành: kỳ vọng về tương lai đang tăng với tốc độ chóng mặt, nhưng khả năng thương mại hóa trên quy mô lớn vẫn cần thời gian để chứng minh.

Trụ sở Tập đoàn Unitree Robotics. Ảnh: Sina.

Điều gì đang xảy ra với Unitree?

Theo các chuyên gia, cổ phiếu Unitree lao dốc rất nhanh, nguyên nhân chính không phải vì doanh nghiệp đột nhiên có tin xấu, mà là giá cổ phiếu đã bị đẩy lên mức quá cao ngay trong ngày IPO, sau đó thị trường nhanh chóng quay lại định giá dựa trên lợi nhuận và khả năng thương mại hóa.

Cú tăng ngày IPO quá mạnh đã tạo áp lực chốt lời

Ngày 19/8, Unitree niêm yết với giá IPO 150,80 NDT/cổ phiếu, nhưng mở cửa ở 1.100 NDT, tức tăng tới 629,44%. Vốn hóa có lúc lên tới 4.449 tỷ NDT; đến cuối ngày, giá còn 845 NDT nhưng vẫn tăng 460,34%.

Đặc biệt, tỷ lệ quay vòng cổ phiếu trong ngày đầu lên tới 85,28%, cho thấy lượng cổ phiếu được mua bán cực kỳ lớn. Đây là dấu hiệu rất rõ của việc các nhà đầu tư IPO và những người mua ở vùng thấp tranh thủ chốt lời, trong khi một bộ phận nhà đầu tư mới lại mua ở vùng giá rất cao.

Ngày thứ hai, hiệu ứng "chốt lời" bùng lên

Ngày 20/8, cổ phiếu mở cửa đã giảm 6,51%, xuống 790 NDT, sau đó tiếp tục lao dốc, có lúc xuống 685,01 NDT, trước khi đóng cửa ở 687 NDT, giảm 18,70%.

Như vậy, IPO: 150,80 NDT; đỉnh ngày IPO: 1.100 NDT; cuối ngày IPO: 845 NDT; cuối ngày thứ hai: 687 NDT. Từ đỉnh 1.100 xuống 687 NDT, cổ phiếu đã mất khoảng 37,5% chỉ sau hai phiên. Vốn hóa từ đỉnh 4.449 tỷ NDT xuống còn khoảng 2.779 tỷ NDT.

Vấn đề lớn nhất: định giá quá xa so với lợi nhuận hiện tại

Đây mới là nguyên nhân căn bản. Ngay giá IPO 150,80 NDT đã tương ứng P/E khoảng 219 lần, trong khi mức P/E tĩnh bình quân gần đây của ngành robot chỉ khoảng 38,56 lần. Sau khi giá vọt lên 1.100 NDT, P/E của Unitree có lúc lên tới hàng trăm lần. Sau cú giảm ngày 20/8, P/E vẫn khoảng 476 lần.

Nói đơn giản, thị trường đã định giá trước rất nhiều năm tăng trưởng tương lai của Unitree. Muốn duy trì mức vốn hóa hàng nghìn tỷ NDT, Unitree phải chứng minh rằng doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng cực nhanh trong những năm tới.

Ông chủ Unitree Vương Hưng Hưng thừa nhận việc đưa robot vào thế giới thực còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Sohu.

Doanh nghiệp tốt nhưng thương mại hóa robot hình người vẫn chưa đủ rộng

Đây là điểm rất đáng chú ý. Unitree đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng: doanh thu năm 2023, 2024 và 2025 lần lượt khoảng 1,59 tỷ, 3,93 tỷ và 16,99 tỷ NDT. Năm 2025, hãng bán hơn 5.500 robot hình người, đứng đầu thế giới về lượng xuất xưởng theo số liệu công ty.

Nhưng cơ cấu doanh thu vẫn cho thấy một vấn đề: Khoảng 73,6% doanh thu robot hình người đến từ lĩnh vực nghiên cứu – giáo dục, trong khi ứng dụng công nghiệp mới khoảng 9%.

Điều đó có nghĩa Unitree đã chứng minh được "robot có thể bán được", nhưng chưa hoàn toàn chứng minh được "robot có thể tạo ra một thị trường công nghiệp đại trà và lợi nhuận khổng lồ".

Chính người sáng lập Vương Hưng Hưng cũng thừa nhận còn một khoảng cách lớn. Đúng ngày cổ phiếu lao dốc, phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới ở Bắc Kinh, ông cho rằng "khoảnh khắc ChatGPT của trí tuệ hiện thân" có thể xuất hiện trong 2–3 năm nếu nhanh, hoặc 5–10 năm nếu chậm.

Nhưng ông cũng thừa nhận một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay là khả năng khái quát hóa của mô hình robot: robot có thể làm đúng đại khái, nhưng vẫn có sai số vài cm hoặc thậm chí vài mm, khiến việc đưa robot vào thế giới thực gặp nhiều khó khăn.

Điều này vô tình khiến thị trường nhận ra rằng: Công nghệ robot hình người có tương lai rất lớn, nhưng tương lai đó chưa đồng nghĩa với lợi nhuận đã nằm trong túi hôm nay.

Theo Ifeng, Sina, 21Jingji