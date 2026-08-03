Lotte nộp hơn 17.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho dự án Eco Smart City Thủ Thiêm

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) cho biết đã hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất của dự án vào ngày 31/7/2026.

Theo doanh nghiệp, số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 17.569 tỷ đồng. Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai là một trong những điều kiện pháp lý để dự án tiếp tục các bước triển khai theo quy định.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, liên doanh phát triển dự án gồm Công ty TNHH Lotte Properties HCMC và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sẽ tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị và xây dựng dự án theo kế hoạch. MBBank tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án này.

Dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM), nằm tại phân khu chức năng 2A, gồm 6 lô đất (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Dự án nằm gần quảng trường trung tâm, hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối với hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và hệ thống metro. Khu vực này cũng được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về Phát Đạt, báo cáo tài chính hợp nhất quý II vừa công bố ghi nhận doanh thu thuần đạt 53,5 tỷ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 80 tỷ đồng trong quý II, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 158 tỷ đồng, giảm 65,5%. Dù vậy, nhờ doanh thu tài chính tăng hơn 6 lần, lên mức 1.381 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Phát Đạt đạt khoảng 218 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 28.607 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 1.666 tỷ đồng, gấp hơn 4,4 lần đầu năm, phản ánh dòng tiền thu về từ các thương vụ chuyển nhượng vốn.