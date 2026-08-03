Hồ Tiểu Vĩ, "ông trùm hậu trường" đứng sau Tập đoàn Prince, bị Nhật Bản dẫn độ sang Mỹ

Sau khi Trần Chí, ông chủ Tập đoàn Prince đã bị cơ quan tư pháp Trung Quốc chính thức phê chuẩn bắt giữ và cáo buộc hai tội danh mới, thì Hồ Tiểu Vĩ, nhân vật số hai của Prince – cũng vừa bị cảnh sát Nhật Bản dẫn độ sang Mỹ để phục vụ điều tra.

Trần Chí bị truy tố thêm hai tội danh

Trang tin Trung Quốc Caixin ngày 27/7 tiết lộ, hôm 6/7/2026, Viện Kiểm sát Trung Quốc đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập Tập đoàn Prince (Prince Holding Group) với các cáo buộc xâm phạm bản quyền, tổ chức sòng bạc, lừa đảo, cố ý gây thương tích và kinh doanh trái phép. Trần Chí đã bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc hôm 7/1/2026.

So với thời điểm bị dẫn độ hồi đầu năm, cơ quan điều tra Trung Quốc đã bỏ cáo buộc “che giấu, tẩu tán tài sản phạm tội”, nhưng bổ sung hai tội danh mới là “xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích”.

Theo Điều 234 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội “cố ý gây thương tích” có thể bị phạt từ vài năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, giới quan sát cho rằng việc bổ sung tội danh này có thể khiến Trần Chí phải đối mặt với mức án nặng hơn.

Trần Chí bị cảnh sát Trung Quốc đưa từ Campuchia về Trung Quốc để xét xử. Ảnh: HK01.

Bắc Kinh và Washington cùng tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Sau khi Trần Chí bị bắt, cả Trung Quốc và Mỹ đều phát đi tín hiệu đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới.

Ngày 17/7, khi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phát huy cơ chế đối thoại chiến lược "3+3" giữa hai nước trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và công an, đồng thời phối hợp mạnh tay trấn áp nạn buôn lậu, sản xuất hàng giả, cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.

Đến 24/7, Giám đốc FBI Kash Patel đã tới Bắc Kinh gặp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng. Trên mạng xã hội X, ông Patel cho biết hai bên đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngăn chặn tiền chất fentanyl, triệt phá các trung tâm lừa đảo, chống tội phạm xâm hại trẻ em, truy bắt tội phạm bỏ trốn.

Ông cũng xác nhận FBI đang duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Thứ trưởng Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng.

Lý Hùng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hối Vượng (Huione) Campuchia bị bắt đưa về Trung Quốc xét xử. Ảnh: HK01.

Trần Chí bị Mỹ cáo buộc rửa tiền

Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Trần Chí về các tội lừa đảo viễn thông, âm mưu rửa tiền. Có ý kiến cho rằng hoạt động lừa đảo viễn thông chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái kinh doanh của Trần Chí, còn hoạt động chính là rửa tiền. Tuy nhiên, những cáo buộc này hiện chưa được các cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận.

Trong năm 2026, nhiều nhân vật có liên hệ với Prince cũng lần lượt bị đưa về Trung Quốc, trong đó có Lý Hùng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hối Vượng; Lưu Nhẫn, cựu Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Hoa kiều Campuchia, bị nghi điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Lưu Nhẫn, cựu Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Hoa kiều ở Campuchia bị bắt, dẫn độ về Trung Quốc xét xử. Ảnh: HK01.

Hồ Tiểu Vĩ, "đàn anh" của Trần Chí, bị Nhật dẫn độ sang Mỹ

Theo tiết lộ của báo Asahi Shimbun ra ngày 31/7, hôm 29/7, cảnh sát Nhật Bản đã bàn giao Hồ Tiểu Vĩ cho phía Mỹ. Các đặc vụ FBI đã tiếp nhận và bắt đầu tiến hành điều tra đối với người này. Chính phủ Mỹ đã đưa Prince Holding Group vào danh sách trừng phạt và đánh giá đây là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Theo Asahi Shimbun, Hồ Tiểu Vĩ bị bắt tại Nhật vì vi phạm quy định cư trú. Trong thời gian ở Nhật Bản, Hồ Tiểu Vĩ sử dụng hộ chiếu Cộng hòa Síp và hoạt động dưới tên Hồ Thạch.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Hồ Tiểu Vĩ được xác định là nhân vật số hai của Prince Holding Group và từ lâu được coi là "đại ca" và cánh tay phải của Chủ tịch Trần Chí.

Tháng 6 năm nay, ông bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì bị nghi vi phạm Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận người tị nạn, liên quan đến việc để người khác sử dụng trái phép thẻ cư trú của mình. Ngày 24/7, Viện Kiểm sát Nhật Bản đã khởi tố ông theo thủ tục rút gọn và tuyên mức phạt khoảng 100.000 NDT.

Có ý kiến cho rằng việc Hồ Tiểu Vĩ bị Nhật đưa sang Mỹ xét xử sẽ "an toàn hơn" so với việc bị chuyển về Trung Quốc, bởi ít phải lo nguy cơ bị bịt miệng hoặc đối mặt án tử hình.

Hồ Tiểu Vĩ thường xuyên qua lại Nhật Bản trước khi bị bắt. Ảnh: HK01.

Điều tra của cảnh sát Nhật cho thấy Hồ Tiểu Vĩ thường xuyên qua lại Nhật Bản trong khoảng ba năm gần đây. Năm 2023, ông được cấp tư cách lưu trú theo diện "chuyên gia trình độ cao" dành cho doanh nhân và chuyên gia. Tháng 10/2025, ông tiếp tục nhập cảnh Nhật Bản và lưu trú tại nhiều khách sạn hạng sang.

Theo điều tra trước đây của Red Star News, Hồ Tiểu Vĩ giữ vai trò rất quan trọng trong tổ chức do Trần Chí cầm đầu.

Các nguồn tin cho rằng chính Hồ Tiểu Vĩ là người đưa Trần Chí bước chân vào lĩnh vực kinh doanh mạng "xám", vì vậy Trần Chí luôn coi ông ta là "đại ca".

Hồ Tiểu Vĩ còn sử dụng nhiều tên khác như Hồ Yến Minh, Hồ Thạch, Trần Tiểu Nhị.

Theo các cơ quan chức năng, "Trần Tiểu Nhị" bị Mỹ trừng phạt, "Hồ Yến Minh" bị Bộ Tư pháp Hong Kong áp lệnh hạn chế và Hồ Tiểu Vĩ – kẻ chủ mưu trong vụ nhóm tin tặc "Hiệp sĩ" (Knight Attack Group từng bị cảnh sát Trùng Khánh triệt phá năm 2010 – đều là cùng một người.

Từng là "siêu hacker" nổi tiếng

Vụ án Knight Attack Group từng được Bộ Công an Trung Quốc đưa vào diện chỉ đạo đặc biệt năm 2010. Theo lời khai của các thành viên chủ chốt, Hồ Tiểu Vĩ là một trong hai người cầm đầu nhóm, còn Trần Chí khi đó chỉ là một thành viên và không nằm trong danh sách 19 nghi phạm chủ chốt bị bắt giữ.

Một bài điều tra do China National Radio đăng lại năm 2012 cho biết Hồ Tiểu Vĩ tốt nghiệp thạc sĩ ngành máy tính tại một trường đại học thuộc nhóm "985" (các trường đại học trọng điểm hàng đầu của Trung Quốc, được chính phủ đầu tư đặc biệt nhằm xây dựng thành trường đạt đẳng cấp thế giới), có trình độ công nghệ rất cao và từng được giới hacker gọi là "thiên tài máy tính" hay "siêu hacker".

Tài sản của 4 nhân vật cộm cán trong Prince Group bị tòa án Hồng Kông phong tỏa. Ảnh: HK01.

Nhóm do ông thành lập đã tấn công các máy chủ trò chơi trực tuyến lậu, ép các đơn vị vận hành phải nhượng quyền quảng cáo, trục lợi khoảng 100 triệu NDT chỉ trong vòng 10 tháng.

Theo lời khai của một đồng phạm, do lượng tiền mặt thu được quá lớn nên nhóm này còn mua riêng một chiếc ô tô chỉ để vận chuyển tiền.

Sau vụ án năm 2010, Hồ Tiểu Vĩ không biến mất. Năm 2016, ông tiếp tục bị Viện Kiểm sát thành phố Ngân Xuyên phê chuẩn bắt giữ trong một vụ vận hành máy chủ game lậu với số tiền liên quan lên tới 6 tỷ NDT, nhưng sau đó không còn nhiều thông tin được công bố.

Từ năm 2017, Hồ Tiểu Vĩ bắt đầu xuất hiện tại Mỹ với vai trò cổ đông và giám đốc của một công ty đầu tư y tế. Theo doanh nhân công nghệ sinh học người Mỹ Karl Lausch, Hồ Tiểu Vĩ đã thành lập một công ty tại Cộng hòa Síp, thay đổi danh tính và xin quốc tịch mới để thuận tiện hoạt động trong Liên minh châu Âu.

Theo hồ sơ chính thức: năm 2017, ông xin quốc tịch Síp theo chương trình đầu tư; năm 2018, chính thức được cấp hộ chiếu Síp. Cùng năm đó, ông lấy thêm quốc tịch Saint Kitts & Nevis dưới tên “Trần Tiểu Nhị”. Đến năm 2020 ông đổi tên trên hộ chiếu này thành “Hồ Yến Minh”. Tháng 1/2020, ông ta tiếp tục nhập quốc tịch Campuchia với tên thật Hồ Tiểu Vĩ.

Tháng 3/2022, dưới tên Hồ Yến Minh, ông còn mua một căn biệt thự tại khu vực đắt đỏ nhất London.

Điều tra của truyền thông Trung Quốc Red Star News cho thấy sự nghiệp của Hồ Tiểu Vĩ và Trần Chí có nhiều điểm trùng khớp. Hai người từng cùng đầu tư vào một công ty công nghệ tại Trung Quốc, lần lượt gia nhập năm 2015 và cùng rút vốn năm 2019.

Ngoài ra, Trần Chí nhập quốc tịch Campuchia năm 2014 theo diện đầu tư; Hồ Tiểu Vĩ cũng trở thành công dân Campuchia năm 2020.

Theo danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, Hồ Tiểu Vĩ (dưới tên Trần Tiểu Nhị) từng cùng Trần Chí thành lập doanh nghiệp và phát triển một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Palau. Trợ lý của Hồ Tiểu Vĩ từng khẳng định đây là mối hợp tác kinh doanh duy nhất giữa hai người.

Tuy nhiên, trong danh sách 146 cá nhân và tổ chức bị Mỹ trừng phạt liên quan đến Prince Group, Hồ Tiểu Vĩ (dưới tên Hồ Thạch) lại được xác định là cổ đông của hai công ty liên kết với Prince. Đến năm 2021, quyền kiểm soát cả hai doanh nghiệp này đã được chuyển sang Trần Chí.

Theo Creaders, NetEase