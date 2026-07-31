Đằng sau quyết định Vingroup chọn VinFast đặt tên sân vận động 135.000 chỗ

Sau nhiều lần đổi phương án tên gọi, Vingroup đã chọn VinFast làm tên chính thức của sân vận động 135.000 chỗ. Điều gì đứng sau quyết định này và việc đặt tên theo thương hiệu có gì đặc biệt?

Vingroup vừa công bố “VinFast” là tên gọi chính thức cho sân vận động lớn bậc nhất thế giới 135.000 chỗ ngồi tại khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Sân vận động VinFast tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, trung tâm của khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Sân có tổng diện tích 73,3 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thiện đây sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất hành tinh.

Đây là lần thứ 3 sân vận động lớn bậc nhất thế giới này đổi tên. Ban đầu, tại đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội - khu B được lấy ý kiến công khai hồi tháng 12/2025, Vingroup cho biết sẽ xây dựng sân vận động Lạc Việt với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Sau đó, đổi thành Trống Đồng rồi Hùng Vương.

Việc Vingroup công bố đổi tên sân vận động từ Hùng Vương sang VinFast đã thu hút sự quan tâm của công chúng trên mạng xã hội.

Theo thông cáo của Vingroup, với quy mô và đẳng cấp toàn cầu, tên sân vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa cần phù hợp tầm vóc của một công trình biểu tượng, vừa thể hiện được khát khao chinh phục những đỉnh cao thách thức nhất, đồng thời quảng bá cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế.

"Với những tiêu chí trên, thương hiệu VinFast đã chính thức được chọn để đặt tên cho sân vận động lớn nhất thế giới. Sau 9 năm thành lập, VinFast đã vượt qua tầm vóc của một hãng xe để vươn lên trở thành biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quyết liệt của người Việt.

VinFast không chỉ đại diện khát vọng kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị trong lĩnh vực công nghiệp; mà còn khẳng định khát khao chinh phục những đỉnh cao thách thức nhất", Vingroup cho hay.

Bên cạnh đó, Vingroup cho rằng thông qua tên gọi VinFast - sân vận động sẽ truyền tải tới thế giới hình ảnh một Việt Nam mới hiện đại và năng động, đồng thời góp phần quảng bá rộng rãi cho thương hiệu Việt vươn cao và vươn xa ra quốc tế.

Xung quanh sân vận động VinFast là hệ sinh thái công trình thể thao phụ trợ đa dạng và hiện đại, định hình tổ hợp thể thao - giải trí - văn hóa đẳng cấp quốc tế, đáp ứng tốt cho các sự kiện thể thao văn hóa tầm cỡ thế giới như ASIAD, FIFA World Cup hay Olympic trong tương lai, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của các sự kiện toàn cầu.

Việc doanh nghiệp đặt tên cho sân vận động không phải là xu hướng mới trên thế giới. Nhiều công trình thể thao nổi tiếng hiện mang tên các thương hiệu lớn thông qua thỏa thuận tài trợ hoặc xây dựng thương hiệu, như Emirates Stadium của Câu lạc bộ Arsenal (Anh) mang tên hãng hàng không Emirates, Etihad Stadium của Manchester City gắn với Etihad Airways, Allianz Arena của Bayern Munich (Đức) mang tên Tập đoàn Allianz, Mercedes-Benz Stadium tại Atlanta (Mỹ) hay SoFi Stadium ở Los Angeles (Mỹ).

Mô hình này không chỉ giúp gia tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp mà còn tạo nguồn lực tài chính để vận hành, khai thác và phát triển các công trình thể thao quy mô lớn.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 7/2027.