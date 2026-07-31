close Đăng nhập

CMC đặt mục tiêu lãi kỷ lục, nhân sự cấp cao Samsung muốn vào ban kiểm soát

Hoàng Dung
Hoàng Dung

Trong số các ứng viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tập đoàn Công nghệ CMC có sự xuất hiện của nhân sự quản lý cấp cao từ Samsung SDS.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Sáng 31/7, Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã: CMG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Năm nay, tập đoàn lên kế hoạch kinh doanh ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, doanh thu thuần kế hoạch hơn 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 630 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông công ty sẽ bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031.

2aoboqobknmm8ay5uadaikjmhulpqnjjeodcbnyy.jpg
Kế hoạch kinh doanh 2026 của CMC. Ảnh: Hoàng Dung.

Ứng viên HĐQT là nhiều cái tên “quen mặt”

Danh sách 9 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 có 7 người được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và 2 người được HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung để đảm bảo số lượng ứng cử viên cần thiết.

7 người được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thì phần lớn là nhân sự bầu lại và “quen mặt” như ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT); ông Nguyễn Minh Đức (thành viên HĐQT từ tháng 7/2021).

Ông Hồ Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty TNHH CMC Global, nguyên Tổng giám đốc CMC); ông Hà Thế Vinh (thành viên HĐQT từ tháng 7/2021).

Đáng chú ý, trong danh sách ứng viên HĐQT còn có ông Hà Thế Phương. Ông hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực tại Công ty TNHH E-CQURITY Việt Nam và E-CQURITY Pte Ltd (Singapore). Trước đó, ông có quá trình công tác lâu năm tại CMC CyberSecurity khi từng trải qua các chức vụ Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

“Công ty TNHH E-CQURITY Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực An ninh An toàn thông tin, cạnh tranh trực tiếp với CMC nên trường hợp này cần báo cáo trước ĐHĐCĐ để xem xét thông qua”, thông tin trong tài liệu ĐHĐCĐ của CMC.

2aoboqobn2gduss7605xmdn6bn35x4dyrbcznhqk.jpg
Ảnh: Hoàng Dung.

Bên cạnh đó, có 2 ứng viên đến từ Samsung SDS là ông Gum Ki Ho (thành viên HĐQT từ tháng 7/2023) và ông Kwon Oh Soo (thành viên HĐQT từ tháng 7/2024). Trong đó, ông Gum Ki Ho là người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty Samsung SDS tại CMC.

Năm 2019, Samsung SDS thông qua công ty con Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd) mua 25 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và chính thức thành cổ đông lớn của CMC với tỷ lệ sở hữu 25%. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu Samsung SDS tại CMC khoảng 30%.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa CMC và Samsung SDS bắt đầu từ những năm 2016 và đẩy mạnh từ năm 2018 khi hai bên triển khai các giải pháp quản lý điều hành nhà máy thông minh cho chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam.

Xuất hiện nhân sự cấp cao từ Samsung

Ứng viên BKS của CMC có 4 cá nhân gồm: Mai Thu Hà, Nguyễn Thành Nam, Jang Sung Gon, Trần Mỹ Lê.

Đáng chú ý, trong danh sách này có hai nhân sự mới ứng cử là ông Jang Sung Gon và bà Trần Mỹ Lê. Hai nhân sự đương nhiệm tiếp tục tham gia ứng cử là bà Mai Thu Hà (Trưởng BKS từ năm 2024) và ông Nguyễn Thành Nam (Thành viên BKS từ năm 2021).

2aoboqobmu2amcsa5t4cawoc97rf9et51xqjcgmu.jpg
Ảnh: Hoàng Dung.

Theo thông tin công bố, ông Jang Sung Gon (sinh năm 1983) có trình độ Cử nhân, hiện là Giám đốc Tài chính mảng IT Biz tại Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam (SDSV). Ông có nhiều năm làm việc tại Samsung SDS kể từ năm 2010 qua nhiều bộ phận chuyên môn và quản trị.

Bà Trần Mỹ Lê (sinh năm 1977) và đang sở hữu cổ phần tại CMG. Bà Lê hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Luật TNHH TLA và Giám đốc Công ty TNHH M&A Investment.

Theo giới thiệu, bà Lê có thời gian dài gắn bó với CMC qua các vị trí thư ký ban giám đốc, trợ lý chủ tịch HĐQT, chánh văn phòng HĐQT và chánh văn phòng tập đoàn.

Tin liên quan

Từ khóa:

#CMC #tập đoàn CMC #CMG #samsung #Samsung SDS

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HOSE: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt gần 777 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng lãi gần 944 tỷ đồng.

Ghé “Lễ hội Moneyfest” của FE CREDIT tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm tài chính cá nhân hóa, rinh quà "chuẩn gu"

Ghé “Lễ hội Moneyfest” của FE CREDIT tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm tài chính cá nhân hóa, rinh quà "chuẩn gu"

Đồng hành cùng VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 từ ngày 31/7 đến 02/8/2026, FE CREDIT mang đến làn gió mới với không gian trải nghiệm độc đáo mang tên “Trạm Tiếp Sức Tài Chính” giúp hiện thực hóa các dự định, bắt trọn xu hướng “manifest” của giới trẻ thông qua bộ giải pháp tài chính chuyên biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia “Lễ hội Moneyfest” tài chính đầu tiên và tận hưởng trọn vẹn không gian Thể thao – Âm nhạc – Công nghệ đỉnh cao.

Siêu tài khoản VPBank: Một tài khoản cho mọi nhu cầu tài chính

Siêu tài khoản VPBank: Một tài khoản cho mọi nhu cầu tài chính

Trong khi nhiều người vẫn phải sử dụng nhiều tài khoản hoặc nhiều công cụ tài chính khác nhau để quản lý chi tiêu, kinh doanh và tích lũy, VPBank đang mang đến một cách tiếp cận mới: một "siêu tài khoản" có thể đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu tài chính, từ giao dịch hằng ngày, quản lý dòng tiền đến tối ưu lợi suất cho tiền nhàn rỗi với lợi suất lên tới 6%/năm.

Giá vàng hôm nay tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 30/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 29/7, giá vàng miếng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.