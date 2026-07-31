CMC đặt mục tiêu lãi kỷ lục, nhân sự cấp cao Samsung muốn vào ban kiểm soát

Trong số các ứng viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tập đoàn Công nghệ CMC có sự xuất hiện của nhân sự quản lý cấp cao từ Samsung SDS.

Sáng 31/7, Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã: CMG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Năm nay, tập đoàn lên kế hoạch kinh doanh ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, doanh thu thuần kế hoạch hơn 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 630 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông công ty sẽ bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031.

Kế hoạch kinh doanh 2026 của CMC. Ảnh: Hoàng Dung.

Ứng viên HĐQT là nhiều cái tên “quen mặt”

Danh sách 9 ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 có 7 người được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và 2 người được HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung để đảm bảo số lượng ứng cử viên cần thiết.

7 người được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thì phần lớn là nhân sự bầu lại và “quen mặt” như ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch HĐQT); ông Nguyễn Minh Đức (thành viên HĐQT từ tháng 7/2021).

Ông Hồ Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty TNHH CMC Global, nguyên Tổng giám đốc CMC); ông Hà Thế Vinh (thành viên HĐQT từ tháng 7/2021).

Đáng chú ý, trong danh sách ứng viên HĐQT còn có ông Hà Thế Phương. Ông hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực tại Công ty TNHH E-CQURITY Việt Nam và E-CQURITY Pte Ltd (Singapore). Trước đó, ông có quá trình công tác lâu năm tại CMC CyberSecurity khi từng trải qua các chức vụ Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc.

“Công ty TNHH E-CQURITY Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực An ninh An toàn thông tin, cạnh tranh trực tiếp với CMC nên trường hợp này cần báo cáo trước ĐHĐCĐ để xem xét thông qua”, thông tin trong tài liệu ĐHĐCĐ của CMC.

Ảnh: Hoàng Dung.

Bên cạnh đó, có 2 ứng viên đến từ Samsung SDS là ông Gum Ki Ho (thành viên HĐQT từ tháng 7/2023) và ông Kwon Oh Soo (thành viên HĐQT từ tháng 7/2024). Trong đó, ông Gum Ki Ho là người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty Samsung SDS tại CMC.

Năm 2019, Samsung SDS thông qua công ty con Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd) mua 25 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và chính thức thành cổ đông lớn của CMC với tỷ lệ sở hữu 25%. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu Samsung SDS tại CMC khoảng 30%.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa CMC và Samsung SDS bắt đầu từ những năm 2016 và đẩy mạnh từ năm 2018 khi hai bên triển khai các giải pháp quản lý điều hành nhà máy thông minh cho chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam.

Xuất hiện nhân sự cấp cao từ Samsung

Ứng viên BKS của CMC có 4 cá nhân gồm: Mai Thu Hà, Nguyễn Thành Nam, Jang Sung Gon, Trần Mỹ Lê.

Đáng chú ý, trong danh sách này có hai nhân sự mới ứng cử là ông Jang Sung Gon và bà Trần Mỹ Lê. Hai nhân sự đương nhiệm tiếp tục tham gia ứng cử là bà Mai Thu Hà (Trưởng BKS từ năm 2024) và ông Nguyễn Thành Nam (Thành viên BKS từ năm 2021).

Ảnh: Hoàng Dung.

Theo thông tin công bố, ông Jang Sung Gon (sinh năm 1983) có trình độ Cử nhân, hiện là Giám đốc Tài chính mảng IT Biz tại Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam (SDSV). Ông có nhiều năm làm việc tại Samsung SDS kể từ năm 2010 qua nhiều bộ phận chuyên môn và quản trị.

Bà Trần Mỹ Lê (sinh năm 1977) và đang sở hữu cổ phần tại CMG. Bà Lê hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Luật TNHH TLA và Giám đốc Công ty TNHH M&A Investment.

Theo giới thiệu, bà Lê có thời gian dài gắn bó với CMC qua các vị trí thư ký ban giám đốc, trợ lý chủ tịch HĐQT, chánh văn phòng HĐQT và chánh văn phòng tập đoàn.