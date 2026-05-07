Thẩm phán Mỹ công bố thư tuyệt mệnh nghi của Jeffrey Epstein

Một thẩm phán Mỹ đã công bố bức thư được cho là thư tuyệt mệnh của Jeffrey Epstein, hé lộ những dòng gây tranh cãi trước khi ông qua đời năm 2019.

Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm 6/5 đã công bố một tài liệu được mô tả là thư tuyệt mệnh, được cho là do Jeffrey Epstein viết, trong đó có câu: “Thật thú vị khi có thể tự chọn thời điểm nói lời chia tay.”

Epstein, nhà tài chính tai tiếng bị cáo buộc buôn bán tình dục, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại Manhattan vào tháng 8/2019 trong một vụ việc được kết luận là tự tử.

Bức thư viết tay được cho là do bạn cùng phòng giam trước đây của ông tìm thấy, người này là Nicholas Tartaglione – một kẻ giết người đã bị kết án. Thẩm phán liên bang Kenneth Karas, người phụ trách vụ án của Tartaglione, đã công bố bức thư sau yêu cầu từ tờ New York Times, tờ báo đã đưa tin về sự tồn tại của tài liệu này vào tuần trước.

Thẩm phán Karas cho rằng bức thư đủ điều kiện được coi là tài liệu tư pháp thuộc quyền tiếp cận của công chúng vì nó được nộp trong khuôn khổ vụ án hình sự của Tartaglione. Tartaglione hiện đang thụ án 4 án tù chung thân liên tiếp vì các vụ giết người liên quan đến ma túy.

Thẩm phán nhận định không có cơ sở pháp lý để tiếp tục niêm phong tài liệu này. Tuy nhiên, ông cũng không xác nhận tính xác thực của bức thư, cũng như không đánh giá chuỗi lưu giữ của nó, cho rằng những vấn đề đó không liên quan đến quyết định công bố.

“Không bên nào đưa ra được lý do đủ thuyết phục để giữ bức thư này ở trạng thái niêm phong,” thẩm phán kết luận.

Bức thư được viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy pháp lý màu vàng và được các luật sư của Tartaglione nộp lên. Tartaglione từng ở cùng phòng giam với Epstein trong khoảng hai tuần vào tháng 7/2019 khi cả hai bị giam tại một nhà tù ở Manhattan.

“Họ đã điều tra tôi suốt nhiều tháng – không tìm thấy gì!!! Thế mà lại lôi ra các cáo buộc từ 15 năm trước,” nội dung bức thư viết, theo hình ảnh được công bố trong hồ sơ tòa án. “Thật thú vị khi có thể tự chọn thời điểm nói lời chia tay. Các người muốn tôi làm gì – bật khóc à!! Chẳng có gì vui – không đáng đâu!!”

Năm 2008, Epstein nhận tội tại bang Florida về hành vi dụ dỗ mại dâm trẻ vị thành niên, dẫn tới một thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi và bản án tù ngắn hạn. Ông bị bắt lại vào tháng 7/2019 và bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, bị cáo buộc tuyển mộ và lạm dụng các bé gái tại New York và Florida.

Bức thư xuất hiện vào tháng 7/2019, sau khi Epstein được phát hiện còn sống trong phòng giam tại Manhattan với các vết thương ở cổ, một sự việc sau đó được giới chức mô tả là vụ tự sát bất thành. Theo mô tả công khai của Tartaglione, bức thư được giấu trong một cuốn sách trong phòng giam chung của họ. Epstein qua đời vài tuần sau đó, vào ngày 10/8/2019, trong một sự cố riêng biệt được kết luận là tự tử.

Tartaglione đã nhắc đến bức thư trong một cuộc phỏng vấn podcast năm ngoái, nhưng vấn đề chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi tờ New York Times đưa tin vào tuần trước. Tờ báo cho biết bức thư chưa từng được các điều tra viên liên bang xem xét và cũng không xuất hiện trong hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong những năm gần đây.

Khi ra lệnh công bố tài liệu, thẩm phán bác bỏ các lo ngại về quyền riêng tư, viện dẫn việc Epstein đã qua đời và việc bức thư đã được thảo luận rộng rãi trong công chúng.

Theo Reuters