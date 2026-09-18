Vinhomes bất ngờ điều chỉnh hợp đồng tổng thầu tại siêu dự án Cần Giờ lên 12 tỷ USD

Sau điều chỉnh, tổng giá trị hợp đồng tạm tính (bao gồm thuế giá trị gia tăng) được điều chỉnh lên 313.700 tỷ đồng (12 tỷ USD).

HĐQT CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa phê duyệt điều chỉnh nghị quyết số thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng tổng thầu với CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ.

Theo phương án cũ, tổng giá trị hợp đồng tạm tính là 178.600 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Sau điều chỉnh, tổng giá trị hợp đồng tạm tính (bao gồm thuế giá trị gia tăng) được điều chỉnh lên 313.700 tỷ đồng (12 tỷ USD).

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là công ty con của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), đồng thời là chủ đầu tư siêu dự án đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị lấn biển đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển trên tổng diện tích 2.870 ha tại Cần Giờ và có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng trở thành đô thị ESG (môi trường – xã hội – quản trị) xanh, quy tụ 230.000 cư dân và thu hút 8-9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị lấn biển đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Vinhomes.

Về tình hình kinh doanh CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, trong nửa đầu năm 2026, công ty báo lãi sau thuế hợp nhất 30.042 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ (30.042 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại đạt hơn 27.012 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II năm nay, vốn chủ sở hữu Đô thị Du lịch Cần Giờ tăng từ 62.378 tỷ đồng lên 98.813 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu rót thêm vốn điều lệ, nâng từ 32.560 tỷ đồng lên 64.560 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, chủ đầu tư khu đô thị lấn biển Cần Giờ ghi nhận tổng nợ phải trả trên 355.591 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty đang trong quá trình đầu tư phát triển dự án

Cụ thể, nợ vay ngân hàng tăng từ 960 tỷ đồng lên 26.859 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu từ mốc 1.874 tỷ đồng vọt lên 22.241 tỷ đồng, toàn bộ trái phiếu này được chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

Đặc biệt, nợ phải trả khác của Đô thị Du lịch Cần Giờ từ con số 212.837 tỷ đồng đã cán mốc 306.490 tỷ đồng.

Nhìn vào khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,36 xuống 1,18 lần. Hệ số thanh toán nhanh từ mức 1,22 xuống 1,01 lần, trong khi hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 2,33 lần lên 8,1 lần.

Tổng tài sản của Đô thị Du lịch Cần Giờ đến tháng 6/206 đạt hơn 454.404 tỷ đồng. Con số này tương ứng hơn 40% tổng tài sản của Vinhomes.

Quy mô tài sản này vượt xa các doanh nghiệp bất động sản niêm yết lớn trên sàn chứng khoán, như gấp 1,7 lần so với Novaland (258.658 tỷ đồng) và gấp 3,6 lần so với Tập đoàn Sunshine (125.803 tỷ đồng).