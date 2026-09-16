'Đại gia' dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán vừa thay Chủ tịch và Tổng giám đốc

ĐHĐCĐ PV GAS đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh, trong đó ông Tiến ngồi ghế Chủ tịch và ông Hội làm Tổng Giám đốc.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 14/9 thông qua việc bầu bổ sung và miễn nhiệm một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Thanh Bình, ông Phạm Văn Phong và ông Trần Nhật Huy.

Thay vào đó, cổ đông đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Trong đó, ông Bùi Minh Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031, có hiệu lực từ ngày 14/9.

Theo giới thiệu, Ông Bùi Minh Tiến sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Vật lý và Cử nhân Quản trị kinh doanh. Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Tiến là người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PV GAS.

Ông Bùi Minh Tiến, tân Chủ tịch HĐQT PV GAS. Ảnh: PV GAS.

Cũng tại đại hội, ông Dương Trí Hội được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PV GAS. Sau quyết định này, ông Hội đồng thời đảm nhiệm hai vị trí là Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc tổng công ty.

Ông Dương Trí Hội sinh năm 1978, có trình độ Kỹ sư Điện công nghiệp và Cử nhân Kinh tế kế hoạch - đầu tư.

Ông Dương Trí Hội, tân Tổng Giám đốc PV GAS. Ảnh: GAS.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Petrovietnam, cho biết PV GAS đạt doanh thu hợp nhất hơn 108.100 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 14.543 tỷ đồng, tăng 26% và hoàn thành khoảng 129% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11.700 tỷ đồng, vượt 30% mục tiêu cả năm.

Doanh nghiệp cũng đã nộp ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, hoàn thành 155% kế hoạch.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh giá khí và thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh, trong khi nguồn khí khai thác trong nước tiếp tục suy giảm.

Petrovietnam đặt mục tiêu doanh thu PV GAS tăng bình quân 10-15% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, doanh thu hợp nhất kỳ vọng đạt 205.000-250.000 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh quốc tế chiếm trên 30% và các sản phẩm, dịch vụ mới đóng góp trên 25%.

PV GAS cũng được định hướng đầu tư các hệ thống LNG trung tâm tại một số khu vực trọng điểm; mở rộng sang năng lượng xanh, năng lượng mới và nghiên cứu tham gia sâu hơn vào cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn của chuỗi năng lượng.