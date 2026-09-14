Rời hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cựu tổng giám đốc Green SM lập công ty về xe điện

Ba tháng sau khi rời vị trí Tổng giám đốc Green SM, ông Nguyễn Văn Thanh trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối tại một startup xe điện mới thành lập.

Giữa tháng 6, ông Nguyễn Văn Thanh rời vị trí Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) sau 3 năm ngồi “ghế nóng” (2023).

Thời điểm “chia tay” với hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông Thanh cho biết cảm xúc lớn nhất của bản thân khi nhìn lại chặng đường đã qua là sự "biết ơn". Vị doanh nhân đánh giá Vingroup là môi trường giúp bản thân trưởng thành, từ các vị trí quản lý cấp trung đến đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sau khi rời Green SM, cựu CEO Green SM đã xây cho mình một đế chế riêng.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, có trụ sở chính ở phường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo hồ sơ đăng ký, AVES có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng (10% vốn), ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng (5% vốn).

Ông Lê Hoàng Long từng giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (Hkbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Người đại diện theo pháp luật của AVES hiện là ông Triệu Tuyên Hoàng, sinh năm 1980, chức vụ Giám đốc.

Công ty đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính là “sản xuất xe điện”.

Bên cạnh đó, AVES còn đăng ký kinh doanh: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

Thông tin trên fanpage, AVES cho biết doanh nghiệp xác định 3 mảng hoạt động gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

Công ty đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

“AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng”, công ty viết trên fanpage.

Về nhân sự, AVES hiện tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ phục vụ hoạt động R&D, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về công nghệ, công ty cho biết đang triển khai xây dựng R&D Tech Lab tại Hưng Yên, kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp di chuyển.