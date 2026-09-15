Điểm danh các gói thầu tiền tỷ tại một số dự án truyền tải điện

Làn sóng đầu tư hạ tầng ngành điện là cơ hội cho Cadivi, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và MEE cung cấp thiết bị, hạng mục liên quan dự án.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – Mã: CAV) là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện. Cadivi có 3 nhà máy, 2 công ty thành viên cùng hệ thống phân phối bao gồm hơn 200 đại lý cấp 1 trải rộng khắp cả nước.

Doanh nghiệp cung cấp nhiều dòng sản phẩm dây và cáp điện phục vụ dân dụng, công nghiệp và các công trình hạ tầng điện. Trong những năm gần đây, CADIVI tham gia cung cấp dây dẫn, dây chống sét cho một số dự án truyền tải điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Một trong số đó là dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối – công trình nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện và khả năng cung ứng điện cho miền Bắc.

Theo thông tin CADIVI công bố tháng 2/2024, doanh nghiệp tham gia các dự án thành phần Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. Đây là dự án quan trọng nhất của quốc gia nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc.

Nhà máy Cadivi. Ảnh: Cadivi.

Tại dự án thành phần Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, thuộc đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. Tổng gói thầu mà Cadivi trúng là 4 gói, liên quan đến cung cấp dây dẫn với tổng khối lượng là 1.412 km.

Các gói thầu Cadivi trúng là Gói 43, 81, 83, 86 với giá trúng thầu loanh quanh 51 tỷ - 58 tỷ đồng/mỗi gói. Tổng giá trị theo cả 4 gói này ở mức 217 tỷ đồng.

Riêng Gói thầu 83 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét từ VT237 đến VT261, có 6 nhà thầu khác tham gia gồm CTCP Tập đoàn Hanaka, Tập đoàn PC1, Công ty TNHH MTV xây lắp Điện 4, Công ty TNHH Thương mại sản xuất và cáp điện Đại Long, Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

Các nhà thầu này bị đánh trượt với các lý do như nhà thầu không được xếp hạng 1; nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Tại các dự án đường dây 220kV tại một số tỉnh thành, như Gói thầu số 27 – Cung cấp và vận chuyển dây dẫn cung đoạn từ G34 đến điểm cuối, giai đoạn 2 thuộc Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, Liên danh Cadivi – Đại Long được lựa chọn với giá 118,005 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 119,318 tỷ đồng.

Tại Gói thầu số 10, Lô 10.1 thuộc Dự án đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương, Liên danh Cadivi – Đại Long được lựa chọn với giá khoảng 62 tỷ đồng. Gói thầu được chia thành hai lô và có nhiều doanh nghiệp trong ngành cùng tham dự song đều thua thầu.

Tháng 1/2024, Cadivi trúng thầu Gói thầu số 12 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét thuộc Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá với giá 22,4 tỷ (giá dự toán 23,6 tỷ).

Hay vào tháng 3/2024, Gói thầu số 8 - Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, thuộc dự án Đường dây 220kV Rạch Giá – Kiên Bình mạch 2, Liên danh Cadivi - Đại Long tiếp tục trúng thầu với giá 117,2 tỷ đồng. Giá dự toán gói thầu hơn 128,6 tỷ đồng.

Gói thầu này còn có 3 nhà thầu khác tham gia là: CTCP Cáp điện Thịnh Phát, Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam, CTCP Cáp điện và hệ thống LS-VINA. Cả 3 nhà thầu bị đánh trượt với lý do giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

Cadivi tham gia 4 gói thầu chính cung cấp dây dẫn cho dự án 500kV mạch 3 nối từ Quảng Trạch - Phố Nối.

Ngoài hạng mục dây và cáp điện, một số doanh nghiệp sản xuất máy biến áp và thiết bị điện cũng tham gia các gói thầu phục vụ hệ thống truyền tải điện, như: Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện (EDMC), CTCP Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE.

Đầu tháng 4/2024, tại Gói thầu số 5 – Cung cấp và vận chuyển MBA 220kV-250MVA, VTTB nhất thứ, Liên danh công ty mẹ con là: EEMC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện (EDMC) trúng gói thầu với giá hơn 55 tỷ đồng.

Hay tại Gói thầu số 9 – Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220kV, thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Định 2 và đấu nối, EEMC được lựa chọn với giá 82,035 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 82,214 tỷ đồng.

Hồ sơ công khai cho thấy tại Gói số 9 này, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ. Một liên danh bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; trong khi CTCP Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE cũng tham dự nhưng bị loại do bảo lãnh dự thầu không hợp lệ.

Dấu chân của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh tại hệ thống truyền tải do EVNNPT làm chủ đầu tư không chỉ nằm ở các dự án đầu tư mới. Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này còn xuất hiện trong các gói sửa chữa máy biến áp tại Công ty Truyền tải điện 4 (thuộc EVNNPT), trong đó có các gói được công bố trong năm 2025.

Cụ thể, tại Gói thầu số 1: Sửa chữa máy biến áp 220kV trạm 220kV Cai Lậy được công bố tháng 6/2025, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh là bên duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 23,5 tỷ đồng, giảm gần 500 triệu so với giá dự toán. Gói thầu thực hiện trong 240 ngày, tức khoảng 8 tháng.

Hay tại Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư và sửa chữa MBA, kết quả tháng 3/2025 công bố có 2 nhà thầu tham gia đều là thành viên của Tập đoàn Gelex là Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và MEE. Song EEMC thắng thầu với giá 2,1 tỷ đồng, bên còn lại thua do không được xếp hạng 1.

Có thể thấy nhóm hợp đồng sửa chữa này có giá trị nhỏ hơn đáng kể so với các gói cung cấp máy biến áp mới nhưng có thể kéo dài nhiều năm.

Nhu cầu đầu tư phát triển ngành điện không chỉ bao gồm xây dựng đường dây và trạm biến áp mới mà còn kéo theo khối lượng lớn thiết bị, vật tư, sửa chữa và thay thế.

Theo giới thiệu trên website, EVNNPT là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia. Với đặc thù của ngành điện, nhu cầu đầu tư không chỉ bao gồm xây dựng đường dây và trạm biến áp mới mà còn kéo theo khối lượng lớn thiết bị, vật tư, sửa chữa và thay thế.

Đây là thị trường mà các doanh nghiệp thiết bị điện như Cadivi, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, hay MEE có năng lực sản xuất phù hợp có nhiều ưu thế.

Một lãnh đạo trong ngành cho hay, nhu cầu mở rộng hệ thống truyền tải điện cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn điện năng đang mở ra thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện. Các doanh nghiệp trong ngành đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá và các điều kiện của từng hồ sơ mời thầu.