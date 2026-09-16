Điện Máy Xanh sắp bàn chuyện cổ tức, 2 lãnh đạo đăng ký mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu

Đại diện Điện Máy Xanh từng tuyên bố trong vòng 12 tháng kể từ khi niêm yết, cổ đông có thể nhận tổng cộng tỷ lệ cổ tức lên tới 8.000 đồng/cp.

Ảnh minh họa: Điện Máy Xanh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, Điện Máy Xanh dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 29/10 bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Địa điểm họp sẽ được thông báo cụ thể tại thư mời họp và tài liệu đại hội. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 5/10.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026. Phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ và các nội dung khác giao Chủ tịch HĐQT quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Trong bối cảnh đó, nhiều lãnh đạo Điện Máy Xanh đã 'tranh thủ' đăng ký mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu DMX.

Cụ thể, ông Võ Hà Trung Tín - Thành viên HĐQT của Điện Máy Xanh - đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu DMX nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Nếu thành công, ông Tín sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,00788% vốn công ty.

Tương tự, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc - sau khi mua thành công 268.000 cổ phiếu DMX vào phiên 6/8, thì đã tiếp tục đăng ký mua vào thêm 732.000 cổ phiếu DMX giai đoạn 10/9 đến 9/10 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, tỷ lệ nắm giữ của ông Hiểu Em tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn.

Chốt phiên 16/9, cổ phiếu DMX dừng ở 75.000 đồng/cp. Ước tính ông Tín và ông Hiểu Em sẽ bỏ ra số tiền lần lượt 7,5 tỷ đồng và 54,9 tỷ đồng để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hôm 6/8, 1,3 tỷ cổ phiếu DMX chính thức được niêm yết trên HOSE. Không để nhà đầu tư phải chờ đợi lâu, ngay trong ngày đầu chính thức giao dịch, doanh nghiệp đã mang đến thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (tương đương 4.000 đồng/cp).

Ước tính số tiền doanh nghiệp bỏ ra hơn 5.000 tỷ đồng, được trích trực tiếp từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến hết năm 2025. Thời gian chi trả diễn ra từ ngày 26/8.

Như vậy chỉ trong khoảng hơn 2 tháng sau đợt chia, Điện Máy Xanh một lần nữa bàn tới chuyện cổ tức.

Đại diện doanh nghiệp từng tuyên bố, trong vòng 12 tháng kể từ khi niêm yết, cổ đông DMX có thể nhận tổng cộng tới 8.000 đồng cổ tức tiền mặt cho mỗi cổ phiếu - tương đương tỷ suất sinh lời 10% tính trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, sau đợt chi trả 5.000 đồng vào tháng 8, Điện Máy Xanh dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2027. Ngoài ra, công ty cũng đang xem xét kế hoạch thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ 100%.

Theo công bố trong đợt IPO đầu tháng 7/2026, CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (Mã: MWG) nắm giữ gần 86% vốn điều lệ Điện Máy Xanh, 14% còn lại thuộc về các quỹ đầu tư trong và nước cùng cổ đông cá nhân.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 4.876 tỷ đồng, tăng trưởng tới 73% và thực hiện được 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm cả tiền gửi ngân hàng tính đến ngày 30/06/2026 đạt tới 44.670 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản.