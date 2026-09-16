Nhóm Việt Mỹ trúng thầu tại những bệnh viện nào ở TP.HCM?

Riêng tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, 3 công ty thuộc nhóm Việt Mỹ trúng 18 gói thầu có tổng trị giá hơn 770 tỷ đồng.

Dữ liệu VietTimes có được cho thấy từ năm 2029 đến đầu tháng 7/2026, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng 2 doanh nghiệp liên quan là Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và CTCP Dược phẩm Hoàng Mai trúng 104 gói thầu tại 17 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM với tổng giá trị 1.876 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Việt Mỹ và Công ty Sao Kim tham gia hàng chục gói thầu cung cấp, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu. Còn Công ty Hoàng Mai cung cấp thuốc tại cả 17 bệnh viện.

Đứng đầu danh sách là Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi nhóm Việt Mỹ trúng thầu nhiều nhất với 39 gói thầu. Xếp thứ hai là Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tại đâu, giai đoạn 2019-2025, nhóm Việt Mỹ đã trúng 18 gói thầu với tổng giá trị hơn 776 tỷ đồng. Dữ liệu còn lưu trữ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện hầu hết gói thầu mà nhóm Việt Mỹ trúng thầu từ tháng 11/2022 đến đầu năm 2024 do ông Phạm Xuân Dũng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phê duyệt.

Từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2025, người ký các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là Giám đốc Diệp Bảo Tuấn.

Giai đoạn 2022-2025, Công ty Hoàng Mai tham dự 10 gói thầu cung cấp thuốc tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Với kết quả trúng toàn bộ gói thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 687 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền trúng thầu (khoảng 607 tỷ đồng) đến từ việc trúng các hạng mục cung cấp thuốc trong danh mục mua sắm thuộc 4 gói thầu mua thuốc nghìn tỷ của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Danh mục trúng thầu của Công ty Việt Mỹ tại Quyết định ngày 19/12/2024 của Bệnh viện Ung Bướu.

Các gói thầu này gồm: Gói thầu ngày 23/12/2025 có, tổng giá trị trúng thầu là hơn 1.508 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Hoàng Mai trúng 5 hạng mục với số tiền gần 140,7 tỷ đồng.

Với gói thầu ngày 19/12/2024 có tổng giá trị trúng thầu hơn 1.451 tỷ đồng, Công ty Hoàng Mai trúng 7 hạng mục với số tiền 214,6 tỷ đồng.

Gói thầu ngày 29/1/2024 có tổng giá trị trúng thầu hơn 1.286 tỷ đồng, Công ty Hoàng Mai trúng 4 hạng mục với số tiền hơn 146,5 tỷ đồng.

Gói thầu ngày 2/2/2023 có tổng giá trị gần 1.023 tỷ đồng, Công ty Hoàng Mai cũng trúng 7 hạng mục trị giá 105,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Hoàng Mai còn trúng hàng chục tỷ đồng khi cung cấp một số hạng mục của 3 gói thầu cung cấp thuốc tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM gồm: Gần 33,7 tỷ đồng tại gói thầu ngày 14/11/2022, hơn 25 tỷ đồng tại gói thầu ngày 3/7/2024 và hơn 20 tỷ đồng tại gói thầu ngày 3/10/2023.

Ba gói thầu khác của Công ty Hoàng Mai có số tiền thấp hơn, từ 255 triệu – 595 triệu đồng.

Trong khi đó, từ cuối năm 2019, Công ty Việt Mỹ tham gia 9 gói thầu máy móc, vật tư y tế cùng sửa chữa, bảo dưỡng, tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Theo kết quả, doanh nghiệp này trúng 7 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu hơn 74 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền trúng thầu đến từ 2 gói năm 2024 và 2025 (tổng giá trị 70,4 tỷ đồng), 5 gói thầu còn lại trúng rải rác từ 2019 đến 2024, giá trị trúng thầu từ 337 triệu – 1,14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ 7 gói thầu đã trúng đều chỉ có một mình Công ty Việt Mỹ tham gia, tỷ lệ tiết kiệm thấp. Như gói thầu ngày 22/7/2024 của Bệnh viện Ung Bướu có giá được phê duyệt là 22,58 tỷ đồng, Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 22,55 tỷ đồng, tiết kiệm được 30 triệu đồng (tỷ lệ khoảng 0,13%). Còn gói thầu được phê duyệt ngày 6/8/2025 có giá gói thầu 48 tỷ đồng, Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 47,88 tỷ đồng, giảm 120 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,25%).

Trước đó, vào năm 2019, Công ty Sao Kim trúng 1 Gói thầu Mua sắm thiết bị chẩn đoán tại Bệnh viện Ung Bướu, giá trúng thầu gần 15,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu này Công ty Sao Kim liên danh cùng một doanh nghiệp khác.

Dữ liệu cũng cho thấy, ngoài Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, còn 15 bệnh viện ở cùng địa bàn mua thuốc thông qua các gói thầu với Công ty Hoàng Mai. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Hoàng Mai tại 15 bệnh viện này là khoảng 150 tỷ đồng.

Danh sách các bệnh viện mua sắm thuốc trị giá hàng chục tỷ đồng từ Công ty Hoàng Mai gồm: Bệnh viện Thống Nhất hơn 41 tỷ đồng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khoảng 35 tỷ đồng; Bệnh viện Hùng Vương gần 16 tỷ đồng; Bệnh viện Nhân dân 115 khoảng 15,5 tỷ đồng)…