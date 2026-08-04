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Vingroup, Vinhomes, Viettel Global, MWG, BSR đem “núi tiền” gửi ngân hàng lấy lãi

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, biến tiền nhàn rỗi thành kênh sinh lời ổn định.

Tính đến cuối quý II/2026, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) là doanh nghiệp có lượng tiền, tiền gửi ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán với hơn 85.600 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

"Núi tiền" trên của Vingroup còn lớn hơn doanh thu, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

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Cụ thể, Vingroup có hơn 67.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Hơn 8.400 tỷ đồng là khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư và tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng với lãi suất từ 2,1%/năm đến 5%/năm.

Gần 8.600 tỷ đồng là các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu tại ngày 30/ 6/2026 có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 1 năm với lãi suất từ 3,4% đến 8,3%/năm.

Ngoài ra, Vingroup có hơn 700 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và lượng lớn tiền mặt, tiền đang chuyển.

Nhờ sở hữu lượng tiền mặt lớn, tính riêng trong quý II, doanh nghiệp thu về gần 1.400 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc. Song, con số này vẫn thấp hơn cùng kỳ (hơn 1.900 tỷ đồng).

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Cơ cấu các khoản tiền của Vingroup. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Ngôi vị á quân thuộc về CTCP Vinhomes (Mã: VHM) khi nắm hơn 55.700 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng, tăng 9% so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản tiền gửi ngân hàng của Vinhomes tăng mạnh từ 18.738 tỷ đồng lên 45.517 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 26.700 tỷ đồng.

Công ty có hơn 7.600 tỷ đồng khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư và tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng với lãi suất từ 1,9%/năm đến 4,75%/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có khoảng 2.565 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 6 tháng đến 12 tháng, kỳ hạn gốc trên 12 tháng.

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Tiền gửi ngân hàng Vinhomes tăng mạnh. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Xếp ở vị trí thứ ba là CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (Mã: BSR) khi nắm hơn 43.800 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng 23% so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu này đến từ khoản gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng tăng mạnh từ 36.135 tỷ đồng lên 47.116 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, BSR gửi hơn 13.600 tỷ đồng tại BIDV, hơn 9.600 tỷ đồng tại VietinBank và gần 4.700 tỷ đồng ở SHB.

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Tiền gửi có kỳ hạn của BSR. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 30/6, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã: VGI) có hơn 10.934 tỷ đồng tiền, khoản tương đương tiền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có 28.859 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và 4.020 tỷ đồng tiền gửi trên 12 tháng, phần lớn nằm ở Viettel Global – công ty mẹ. Số khác nằm ở Công ty Viettel Cambodia; Công ty Movitel; Công ty Viettel Timor ; Công ty Viettel Tanzania.

Nhờ sở hữu “núi tiền”, trong quý II, Viettel Global mang về hơn 1.213 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Cộng dồn 6 tháng, con số này vượt 1.915 tỷ đồng.

Xếp ở vị trí thứ năm là CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG) với hơn 43.190 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng, tăng 53% so với hồi đầu năm. Sự gia tăng mạnh đến từ số tiền gửi ngân hàng, tăng mạnh từ 4.556 tỷ đồng lên 17.566 tỷ đồng, nghĩa là tăng thêm 13.000 tỷ đồng.

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Tiền gửi ngân hàng MWG tăng mạnh. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về chi tiết, tại ngày 30/6, doanh nghiệp có 17.566 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Hơn 23.135 tỷ đồng là tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm và hưởng lãi suất áp dụng và hơn 2.000 tỷ đồng tiền gửi Infy.

Trong nửa đầu năm nay, MWG thu về gần 1.700 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu, tăng 25% so với cùng kỳ.

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