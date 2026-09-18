Từ vị trí đến pháp lý: Masterise Homes kiến tạo nền tảng cho giá trị dài hạn

Với căn hộ cao cấp, giá trị của vị trí không chỉ được đo bằng khoảng cách tới trung tâm hay lợi thế của một trục đường lớn. Khả năng duy trì giá trị trong dài hạn còn được củng cố khi dự án nằm trong quỹ đạo phát triển của đô thị, hưởng lợi từ hạ tầng kết nối và sự hình thành của những cực sống mới, đồng thời được phát triển trên nền tảng pháp lý rõ ràng. Đây cũng là những yếu tố Masterise Homes chú trọng ngay từ quá trình lựa chọn và phát triển mỗi dự án.

Tầm nhìn quy hoạch: Lựa chọn tọa độ “kiến tạo giá trị”

Trong nhiều năm, định nghĩa “vị trí kim cương” hay “tọa độ vàng” với thị trường bất động sản thường gắn với những tiêu chí quen thuộc như gần trung tâm, mật độ thương mại cao và giá đất thuộc nhóm dẫn đầu. Nhưng khi các đô thị bước sang chu kỳ phát triển mới, cùng với sự mở rộng không gian đô thị, mô hình TOD (Transit-Oriented Development) và những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai đồng loạt, cách nhìn nhận giá trị vị trí của bất động sản cũng thay đổi với góc nhìn đa chiều hơn. Một vị trí vì thế không chỉ được đánh giá bằng khoảng cách địa lý tới trung tâm, mà còn bởi khả năng kết nối với những động lực phát triển của thành phố trong 10–20 năm tới. Giá trị không chỉ nằm ở việc dự án “ở đâu” hôm nay, mà còn ở vai trò của vị trí đó trong cấu trúc đô thị tương lai.

Sức hút của một dự án bất động sản không chỉ đến từ vị trí, mà còn dựa trên những giá trị sống bền vững theo thời gian.

Đó cũng là cách Masterise Homes tiếp cận bài toán lựa chọn quỹ đất cho danh mục bất động sản cao cấp. Thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi dự án, mỗi vị trí được xem xét trong mối tương quan với hướng phát triển đô thị, khả năng kết nối hạ tầng, hệ sinh thái kinh tế – xã hội và quá trình hình thành những cực sống mới.

Tại phía Đông Bắc Hà Nội, LUMIÈRE Essence Peak cho thấy cách Masterise Homes lựa chọn vị trí theo quỹ đạo phát triển mới của Thủ đô. Dự án nằm tại tâm điểm Global Gate, khu vực Cổ Loa – Đông Anh, nơi đang được bổ sung đồng thời các lớp hạ tầng đô thị và liên vùng.

Cầu Tứ Liên, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027, sẽ tăng cường kết nối xuyên sông giữa khu vực trung tâm với phía Bắc Hà Nội. Trong dài hạn, tuyến metro số 4 được quy hoạch theo vòng Cổ Loa - Mỹ Đình -Văn Điển - Cổ Loa, gắn với định hướng phát triển TOD tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ở quy mô rộng hơn, quy hoạch tổng thể Thủ đô xác định trục Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình là một hành lang kết nối trung tâm Hà Nội với không gian kinh tế mới phía Đông Bắc, đồng thời đặt khu vực trong mạng lưới liên kết với hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Cùng với Nội Bài ở phía Bắc - Tây Bắc và Gia Bình ở phía Đông Bắc, Cổ Loa ngày càng tham gia sâu hơn vào cấu trúc kết nối đô thị, liên vùng và hàng không của vùng Thủ đô. Lợi thế của LUMIÈRE Essence Peak vì thế không nằm ở một công trình hạ tầng riêng lẻ, mà ở vị trí giao thoa của các động lực phát triển đang định hình phía Đông Bắc Hà Nội. Đây cũng là cách Masterise Homes nhìn một quỹ đất: không chỉ từ giá trị hiện hữu, mà từ vai trò của vị trí trong cấu trúc đô thị tương lai.

Ảnh tiến độ dự án LUMIÈRE Essence Peak tại vị trí trung tâm Global Gate.

Trong khi đó, LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden cho thấy một logic lựa chọn quỹ đất khác: khai thác chiều sâu giá trị của khu vực nội đô đã trưởng thành. Trên trục Nguyễn Trãi, dự án nằm trong một khu vực có mật độ dịch vụ, thương mại, giáo dục và giao thông đã phát triển, trong khi nguồn cung quỹ đất mới ngày càng khan hiếm. Lợi thế vì thế không đến từ việc chờ một cực đô thị mới hình thành, mà từ giá trị sẵn có của vị trí nội đô kết hợp với dư địa nâng cấp kết nối.

Việc Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi tiếp tục được thúc đẩy là một lớp bổ sung cho năng lực tiếp cận của khu vực, giúp gia tăng tính hoàn chỉnh của vị trí thay vì thay đổi bản chất giá trị vốn đã hiện hữu.

Đón đầu làn sóng hạ tầng trung tâm và phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden là một trong số ít dự án tại nội đô Hà Nội vừa nằm cạnh một tuyến metro hiện hữu, vừa đón lợi thế từ tuyến vành đai đang hoàn thiện.

Một bên đón chuyển động của cực đô thị mới, một bên khai thác chiều sâu giá trị của quỹ đất nội đô ngày càng hữu hạn. Hai lựa chọn khác nhau nhưng cùng phản ánh một cách tiếp cận của Masterise Homes: không chỉ áp một công thức “vị trí đẹp” cho mọi dự án, mà còn nhận diện những động lực tạo giá trị riêng của từng quỹ đất trong cấu trúc phát triển chung của thành phố.

Giá trị dài hạn cần một nền tảng pháp lý rõ ràng

Nếu tầm nhìn quy hoạch tạo dư địa để một vị trí tiếp tục hưởng lợi từ sự phát triển của đô thị, thì pháp lý rõ ràng tạo cơ sở để quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tài sản được xác lập và bảo đảm. Với căn hộ cao cấp, hai yếu tố này cần được nhìn nhận song hành: lựa chọn quỹ đất phù hợp tạo nền tảng cho tiềm năng phát triển dài hạn, pháp lý rõ ràng tạo sự chắc chắn cho quyền tài sản của người mua.

Điều này càng đáng chú ý trong những thảo luận gần đây quanh Nghị quyết 21-NQ/TW và định hướng về thời hạn sử dụng căn hộ đối với “chung cư xây mới” theo niên hạn xây dựng công trình. Điểm cần được nhìn nhận đầy đủ là cùng với định hướng này, Nghị quyết 21 đồng thời đặt vấn đề bảo đảm quyền tài sản của chủ sở hữu căn hộ chung cư, bao gồm quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn. Vì vậy, câu chuyện về niên hạn công trình cần được phân biệt với quyền tài sản của chủ sở hữu, thay vì đơn giản hóa thành cách hiểu rằng khi công trình hết thời hạn sử dụng thì quyền lợi hợp pháp gắn với tài sản cũng đương nhiên chấm dứt.

Ở góc độ đất đai, pháp luật hiện hành cũng phân biệt rõ quyền sở hữu tài sản với quyền sử dụng đất. Theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, đối với dự án khu chung cư, nhà chung cư để bán hoặc bán kết hợp cho thuê, chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích căn hộ và diện tích đất sử dụng chung theo thời hạn ổn định lâu dài. Trong khi đó, Nghị quyết 21 sử dụng cụm từ “đối với chung cư xây mới”. Phạm vi cụ thể của khái niệm này, mốc pháp lý để xác định dự án thuộc diện áp dụng cũng như cơ chế chuyển tiếp vẫn cần được cụ thể hóa trong quá trình sửa đổi pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Vì vậy, thay vì suy diễn từ một khái niệm chung, quyền lợi của người mua cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ pháp lý cụ thể của từng dự án và các quy định có hiệu lực tại từng thời điểm.

Trong bối cảnh đó, pháp lý không đơn thuần là điều kiện để một dự án được đưa ra thị trường, mà ngày càng trở thành một trong những cấu phần quan trọng khi khách hàng đánh giá giá trị dài hạn của bất động sản.

Với Masterise Homes, giá trị dài hạn của một căn hộ được kiến tạo từ những yếu tố xác lập ngay từ đầu: lựa chọn quỹ đất phù hợp với hướng phát triển của đô thị, pháp lý rõ ràng và năng lực hiện thực hóa thông qua chất lượng phát triển, bàn giao và vận hành. Với những sản phẩm có hình thức sở hữu lâu dài được xác lập theo hồ sơ pháp lý, sự rõ ràng về quyền tài sản càng củng cố cơ sở cho những kế hoạch an cư và nắm giữ dài hạn.

Bởi một bất động sản giá trị không chỉ được quyết định bởi vị trí của hôm nay, mà còn bởi những yếu tố giúp giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp trong tương lai.

Giải pháp tài chính của Masterise Homes phối hợp với Techcombank giúp khách hàng thêm chủ động trong kế hoạch sở hữu bất động sản

Trên tinh thần đó, chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” tiếp tục nối dài cam kết của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, từ kiến tạo những không gian sống chuẩn quốc tế đến mang lại các giải pháp giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch an cư và nắm giữ tài sản dài hạn.

Chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” được Masterise Homes áp dụng từ ngày 01/08 đến ngày 30/09/2026, kèm điều kiện và thời hạn theo chính sách bán hàng tại từng dự án. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://masterisehomes.com/truyen-thong/tin-tuc-thuong-hieu/masterise-homes-gioi-thieu-chuong-trinh-dong-hanh-kien-tao-gia-tri-nang-tam-trai-nghiem-song-ben-vung hoặc liên hệ hotline (+84) 2839 159 159.