30 hộ dân Lĩnh Nam nhận hơn 114 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tại dự án khu đô thị đa mục tiêu

30 hộ dân tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội được chi trả hơn 114 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ trong đợt đầu giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

Sáng 18/9, Cổng thông tin UBND TP Hà Nội thông tin, trong hai ngày 17 và 18/9, 30 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt, với tổng số tiền hơn 114 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam được xây dựng nhằm tạo quỹ nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và phát triển đồng bộ không gian đô thị ven sông

Theo Cổng thông tin UBND TP Hà Nội, trong chiều 17/9, 17 hộ dân đã nhận hơn 68 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ. 13 hộ dân còn lại dự kiến nhận tiền trong ngày 18/9.

Đây là đợt chi trả đầu tiên đối với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai theo hồ sơ, phương án và tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là đợt chi trả đầu tiên đối với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai theo hồ sơ, phương án và tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ác hộ dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Việc chi trả được thực hiện trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, diện tích, số tiền và trình tự, thủ tục. Người dân được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trước khi nhận tiền, đồng thời thực hiện bàn giao mặt bằng theo tiến độ dự án.

Theo Cổng thông tin UBND TP Hà Nội, tại đợt chi trả đầu tiên, các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi khi quyền và lợi ích hợp pháp được giải quyết theo quy định, đồng thời thể hiện tinh thần đồng thuận, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị thực hiện dự án.

UBND phường Lĩnh Nam đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tiếp tục phối hợp cung cấp, hoàn thiện hồ sơ; thực hiện nhận quyết định, nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo phương án, tiến độ được phê duyệt.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của người dân, phường sẽ tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, nhằm bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện thuận lợi, đúng quy định.

Theo Quyết định số 4628 ngày 28/8 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dự án có quy mô khoảng hơn 169ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.

Dự kiến Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Dự kiến chậm nhất quý I/2030, thành phố hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư cao tầng, bố trí tái định cư cho người dân các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và khu vực lân cận.