Hé lộ cuộc đấu đá AI trong Nhà Trắng: Jensen Huang trực tiếp tìm đến ông Trump

Cuộc tranh luận về chính sách AI trong chính quyền Trump đang ngày càng gay gắt, khi một bên muốn tăng cường giám sát để kiểm soát rủi ro đối với an ninh quốc gia, trong khi bên kia chủ trương hạn chế can thiệp của chính phủ làm chậm cuộc đua AI

Theo tiết lộ của The Wall Street Journal (WSJ) ngày 16/9, cuộc tranh luận này đã chia Nhà Trắng thành hai luồng quan điểm. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cùng một số quan chức khác trong nhiều tháng qua gần như liên tục họp bàn về các biện pháp phòng ngừa rủi ro AI, đồng thời tìm cách thuyết phục ông Trump tăng cường vai trò quản lý của chính phủ.

Ở phía bên kia là Cố vấn công nghệ Nhà Trắng David Sacks cùng các lãnh đạo công nghệ như CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Meta Mark Zuckerberg. Những người này nhiều lần trực tiếp đưa quan điểm tới ông Trump, cho rằng chính phủ nên hạn chế can thiệp vào lĩnh vực AI. Theo các nguồn tin được WSJ dẫn, quan điểm này hiện có ảnh hưởng đáng kể tới định hướng của ông Trump.

CEO Anthropic Dario Amodei, người cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của AI. Ảnh: AFP.

Cuộc tranh luận bùng lên từ tháng 5

Theo các nguồn am hiểu được WSJ dẫn lại, cuộc đấu tranh về chính sách AI trong Nhà Trắng thực sự lộ rõ từ tháng 5, khi chính quyền của Tổng thống Trump mất nhiều tháng chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát các mô hình AI.

Tuy nhiên, vào phút chót, David Sacks đã gọi điện thuyết phục ông Trump từ bỏ dự thảo này. Tổng thống sau đó rút lại sắc lệnh, khiến Chánh văn phòng Susie Wiles và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bất ngờ và không hài lòng.

Đặc biệt, ông Bessent lo ngại một cuộc tấn công mạng được AI hỗ trợ có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng Mỹ. Sau khi Wiles và Bessent tiếp tục thuyết phục, ông Trump cuối cùng đồng ý ký một phiên bản đã được thu hẹp nhiều so với dự thảo ban đầu.

Sau sự việc này, Wiles, Bessent cùng một số quan chức khác được cho là gần như ngày nào cũng họp để đánh giá các rủi ro do AI tạo ra và bàn biện pháp ứng phó. Nhà Trắng đồng thời tăng cường trao đổi với CEO OpenAI Sam Altman và lãnh đạo Anthropic về vấn đề an toàn AI.

Hai luồng quan điểm trong Nhà Trắng

Theo WSJ, một phía gồm Susie Wiles, Scott Bessent và Giám đốc An ninh mạng quốc gia Sean Cairncross, chủ trương tăng cường kiểm tra và giám sát AI. Phía còn lại gồm David Sacks, Jensen Huang, Mark Zuckerberg cùng một số nhân vật công nghệ lớn, ủng hộ môi trường quản lý tương đối cởi mở, với lập luận rằng các quy định quá chặt có thể làm chậm tốc độ phát triển AI của Mỹ.

Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Ảnh: WSJ.

Sự khác biệt này không chỉ nằm trong chính quyền mà còn phản ánh một cuộc tranh luận rộng hơn trong ngành công nghệ Mỹ: làm thế nào để kiểm soát những rủi ro của AI mà không làm mất lợi thế cạnh tranh của Mỹ trong cuộc đua với Trung Quốc.

Đề xuất lập cơ quan quản lý AI bị phản đối

Một chi tiết đáng chú ý khác là vai trò của Demis Hassabis, CEO Google DeepMind. Theo các nguồn tin được WSJ dẫn, Hassabis gần đây đã thúc đẩy ý tưởng thành lập một cơ quan quản lý do ngành AI đóng góp tài chính, chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn và phòng ngừa những nguy cơ từ AI.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối của Jensen Huang, Mark Zuckerberg và Elon Musk. Ba người này được cho là lo ngại một cơ chế như vậy có thể khiến quyền lực quản lý tập trung vào một số công ty lớn, trong đó có OpenAI, Anthropic và Google. Trong những tuần gần đây, họ lần lượt trực tiếp trao đổi với ông Trump để bày tỏ quan ngại.

Cuối cùng, ông Trump không đồng ý thành lập cơ quan quản lý theo mô hình này, khiến một số quan chức Nhà Trắng ủng hộ tăng cường giám sát thất vọng.

Mô hình AI mới khiến Nhà Trắng báo động

Theo bài báo, nhận thức về rủi ro AI trong Nhà Trắng bắt đầu thay đổi một phần sau khi Anthropic giới thiệu mô hình Mythos vào mùa xuân.

Một số quan chức chính quyền Mỹ nhận thấy công cụ này có khả năng bị lợi dụng cho các cuộc tấn công mạng và gây ra những rủi ro đối với an ninh quốc gia. Một quan chức cấp cao mô tả Mythos giống như“đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục”, khiến các quan chức phải liên lạc và trao đổi khẩn cấp trong nhiều ngày liên tiếp.

Ba ông trùm công nghệ phản đối giảm tốc phát triển AI. Ảnh: WSJ.

Những lo ngại này diễn ra trong bối cảnh Anthropic, OpenAI và một số lãnh đạo AI khác ngày càng công khai cảnh báo về những rủi ro của AI tiên tiến và kêu gọi có thêm các biện pháp kiểm soát.

Ông Trump vẫn ưu tiên tốc độ phát triển AI

Tuy nhiên, những cảnh báo trong nội bộ Nhà Trắng dường như chưa làm thay đổi đáng kể quan điểm của ông Trump. Ngày 15/9, ông Trump viết trên Truth Social, tuyên bố Mỹ chỉ cần một “tổng thống mạnh mẽ và thông minh” để kiểm soát AI, thay vì một hệ thống “rào chắn” hay quy định mới. Ông cũng bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ vài giờ sau, ông Trump bất ngờ gọi điện trực tiếp cho Jensen Huang khi CEO Nvidia đang tham dự All-In Summit ở Los Angeles, và ông Huang bật loa ngoài để khán giả có thể nghe cuộc trò chuyện.

Cuộc gọi công khai này trở thành một hình ảnh đáng chú ý trong cuộc tranh luận về chính sách AI của Mỹ: một bên trong Nhà Trắng lo ngại những rủi ro ngày càng lớn của AI và muốn tăng giám sát; trong khi các lãnh đạo công nghệ cùng một số cố vấn lại thúc đẩy một chính sách ít hạn chế hơn.

Vấn đề vì thế không chỉ là quy định AI chặt hay lỏng, mà còn liên quan trực tiếp tới cách Mỹ cân bằng giữa an toàn công nghệ, an ninh quốc gia và cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc.

Theo UDN