Nhà cung cấp ắc quy cho VinFast triệu tập họp bất thường, bàn nhiều nội dung quan trọng

CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam (Pinaco) là nhà cung cấp ắc quy 12V cho VinFast. Đây là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xe điện, phục vụ các hệ thống phụ trợ trên xe.

CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam (Pinaco - PAC) vừa thông báo tổ chức đại hội đồng (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 7/11 tới đây.

Địa điểm họp dự kiến ở TP.HCM hoặc tỉnh Đồng Nai và sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp cổ đông.

Nội dung họp là: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Pinaco tiền thân là Công ty Pin Ắc Quy miền Nam, được thành lập năm 1976. Tính đến cuối tháng 6/2026, Tập đoàn hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm 51,4% vốn, cổ đông ngoại The Furukawa Battery sở hữu 10,5% vốn.

Hiện tại, Pinaco sản xuất ắc quy chì - acid MF/CMF cho xe động cơ đốt trong (ICE), xe ôtô điện EV, xe máy điện ebike, ứng dụng công nghiệp và pin khô dân dụng với lợi thế thương hiệu và mạng lưới phân phối ở thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, công ty còn có hợp đồng cung cấp độc quyền ắc quy 12V với nhiều đối tác trong đó có các dòng xe điện VinFast.

Pinaco đang là nhà cung cấp ắc quy 12V cho VinFast. Ảnh: VinFast.

Chia sẻ thêm với cổ đông, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Pinaco cho biết công ty đang là nhà cung cấp ắc quy 12V cho VinFast. Đây là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xe điện, phục vụ các hệ thống phụ trợ trên xe.

Đối với pin Lithium cho xe điện, đặc biệt là pin traction (pin động lực), VinFast hiện đang chủ động phát triển trong hệ sinh thái riêng với quy mô đầu tư lớn và yêu cầu công nghệ rất cao.

Đối với pin động lực lithium, công ty chưa đặt mục tiêu tham gia trực tiếp ở giai đoạn hiện nay do yêu cầu công nghệ và quy mô đầu tư lớn.

Tuy nhiên, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ hội phù hợp trong các lĩnh vực như pin xe hai bánh điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp nguồn mới. "Quan điểm của công ty là tham gia xu thế xe điện theo lộ trình phù hợp, hiệu quả và bền vững nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và lợi ích lâu dài cho cổ đông", lãnh đạo Pinaco thông tin tại cuộc họp.

Thông tin từ báo cáo thường niên, tính đến cuối năm ngoái, công ty xuất khẩu đến 46 quốc gia, vùng lãnh thổ và duy trì xuất khẩu đi các thị trường truyền thống tại khu vực Trung Đông, các nước Đông Nam Á, Nam Mỹ... Trong đó, thị trường Trung Đông chiếm khoảng 32% doanh thu xuất khẩu.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Pinaco ghi nhận 1.886 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động trong kỳ tăng cao như chi phí tài chính khiến lợi nhuận bị suy giảm.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 48 tỷ đồng, cùng giảm 31% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Pinaco đặt mục tiêu 4.800 tỷ đồng doanh thu và 123 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, công ty mới thực hiện được 39% kế hoạch lợi nhuận sau hai quý.