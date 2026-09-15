200 doanh nghiệp đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng ngân sách, ai đang dẫn đầu?

Tổng số thực nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp dẫn đầu ở Việt Nam đạt 989.300 tỷ đồng. Riêng Vingroup đóng góp tới 148.800 tỷ đồng.

Số liệu này được công bố tại lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX) do CafeF tổ chức chiều nay (15/9).

Theo thống kê, tổng số thực nộp của 200 doanh nghiệp thuộc VNTAX 200 đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25% so với kỳ xếp hạng trước. Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, 200 doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 37% tổng số thu cả nước.

Đáng chú ý, chỉ riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả VNTAX 200. Nhóm dẫn đầu có sự hiện diện của doanh nghiệp thuộc cả ba khu vực.

VNTAX 200 bao gồm 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam thuộc mọi loại hình sở hữu.

Khu vực tư nhân có Vingroup, Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, Hòa Phát, Thành Công và THACO.

Khối doanh nghiệp nhà nước có PetroVietnam, Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngoài và liên doanh có những tên tuổi như Heineken Vietnam, Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Toàn cảnh lễ vinh danh. Ảnh: BTC.

Xét theo ngành, bất động sản – xây dựng là nhóm đóng góp lớn nhất trong VNTAX 200 với tổng mức nộp hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24%.

Đứng thứ hai là năng lượng – tài nguyên, bao gồm dầu khí, xăng dầu, điện năng và than – khoáng sản, với tổng mức nộp hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm 22,3%. Lĩnh vực tài chính quy tụ 40 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 139.000 tỷ đồng. Trong đó riêng 23 ngân hàng đóng tổng cộng 104.600 tỷ đồng.

Bên cạnh 3 nhóm ngành trên, VNTAX 200 còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ô tô, công nghệ – viễn thông, thực phẩm – đồ uống, hàng không – logistics, bán lẻ, hóa chất, vật liệu xây dựng và nhiều ngành kinh tế quan trọng khác.

Vingroup, Techcombank, THACO nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng

Cùng với quy mô đóng góp tăng lên, các ngưỡng để lọt vào nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cũng đang được nâng lên đáng kể. VNTAX 200 năm 2026 có 26 doanh nghiệp thực nộp trên 10.000 tỷ đồng, tăng 9 đơn vị so với danh sách năm trước.

Xu hướng này thể hiện đặc biệt rõ ở khu vực tư nhân.

Trong danh sách PRIVATE 100 (100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất) trước đó, chỉ có 4 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng gồm Vingroup, TC Group, THACO và Hòa Phát.

Năm nay, số doanh nghiệp tư nhân vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng đã tăng lên 8 đơn vị với sự xuất hiện thêm của Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, FPT và Techcombank.

Theo thống kê, Vingroup đứng đầu PRIVATE 100 với mức đóng góp ngân sách tăng từ 56.200 tỷ đồng lên gần 148.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,6% tổng nguồn thu ngân sách. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân đứng Top 1 về đóng góp ngân sách tại Việt Nam.

Ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, mặt bằng đóng góp cũng ở mức cao. Trong STATE 100 (100 doanh nghiệp nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất) có 71 doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Ngay cả doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 100 cũng có số thực nộp 468 tỷ đồng.

Cơ cấu STATE 100 cho thấy nguồn thu ngân sách không chỉ tập trung tại một vài tập đoàn lớn.

Nếu xét theo số lượng doanh nghiệp, xổ số là nhóm đông nhất với 22 đơn vị, tiếp theo là ngành điện với 9 doanh nghiệp.

Dầu khí và vận tải – logistics cùng có 6 doanh nghiệp, trong khi ngân hàng, hóa chất, công nghệ – viễn thông – truyền thông, xăng dầu – khí đốt và than – khoáng sản đều có nhiều đại diện trong Top 100.