Đường thăng tiến của cựu chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa bị khởi tố

Ông Đặng Phan Tường gắn bó với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia từ khi đơn vị mới thành lập. Sau khi nghỉ hưu sớm, ông giữ vai trò quan trọng tại nhiều doanh nghiệp ngành điện.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC - Mã chứng khoán TBD) vừa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Dữ liệu VietTimes có được, ông Đặng Phan Tường đã có hàng chục năm làm việc trong ngành điện, bắt đầu tại Ban Quản lý các công trình điện miền Bắc từ năm 1987.

Sau đó, tháng 4/2008 ông Tường làm Ủy viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ngay khi công ty được thành lập. Chức vụ này được duy trì đến tháng 8/2011.

Từ tháng 9/2011, ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV và đảm nhiệm vị trí này đến đầu tháng 9/2020. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại EVNNPT, ông Tường nghỉ chế độ trước tuổi.

Ông Đặng Phan Tường, người vừa bị C01 khởi tố.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh, ông Đặng Phan Tường đang giữ chức Thành viên HĐQT không điều hành của công ty và không nắm cổ phiếu nào của TBD.

Bên cạnh đó, ông Tường còn giữ nhiều chức tại các công ty ngành điện như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (Thibidi – Mã: THI).

Song song đó ông là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Gelex (Mã: GEE), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – Mã: CAV), và là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung.

Trong đó, Thibidi, Cadivi và Điện lực Gelex đều là những công ty nắm giữ thị phần lớn trong ngành điện và thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex (Mã: GEX).

Theo báo cáo tài chính năm 2025, ông Đặng Phan Tường nhận thu nhập 224,6 triệu đồng tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh cho vai trò Thành viên HĐQT không điều hành, tương ứng gần 19 triệu đồng mỗi tháng.

Trong nửa đầu năm 2026, khoản thu nhập này là 94,8 triệu đồng, tương ứng gần 16 triệu đồng/ tháng.