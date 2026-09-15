Chủ chuỗi casino Hạ Long, Phú Quốc “cõng” khoản lỗ lũy kế khổng lồ

Chủ chuỗi casino Phú Quốc và Hạ Long đều đang gánh những khoản lỗ lũy kế lớn do làm ăn thua lỗ trong nhiều năm.

Chủ casino Phú Quốc lỗ luỹ kế gần 6.200 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) - chủ chuỗi casino Corona - tiếp tục thua lỗ trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, công ty báo lỗ sau thuế hơn 211 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 564 tỷ đồng cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc lỗ hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2025, Du lịch Phú Quốc lỗ sau thuế hơn 917 tỷ đồng. Năm trước đó lợi nhuận sau thuế âm 725 tỷ đồng. Kinh doanh thua lỗ nhiều năm liền khiến công ty gánh khoản lỗ luỹ kế lên tới 6.192 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026.

Tính đến cuối quý II năm nay, vốn chủ sở hữu Du lịch Phú Quốc lỗ tăng từ 1.996 tỷ đồng lên 3.807 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu rót thêm vốn điều lệ, nâng từ 7.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng vọt, từ mốc 40.689 tỷ đồng lên ngưỡng 51.674 tỷ đồng. Sự gia tăng đến từ khoản “nợ phải trả khác” tăng 34% đạt hơn 43.906 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, chủ yếu từ các khoản như người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác, phải trả dài hạn khác.

Tính đến cuối tháng 6/2026, công ty còn có khoản vay ngân hàng 283 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu là 7.478 tỷ đồng.

Nhìn vào khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,3 xuống 1,1 lần. Hệ số thanh toán nhanh từ mức 1,26 xuống 1 lần, trong khi hệ số thanh toán lãi vay là 0,62 lần.

Du lịch Phú Quốc thành lập năm 2014, từng là công ty con của tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thoái toàn bộ vốn khỏi đây từ năm 2022.

Hiện tại, Du lịch Phú Quốc là đơn vị vận hành Corona Resort & Casino Phú Quốc, đây là casino đầu tiên trên cả nước cho người Việt vào chơi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đang xây dựng thêm dự án hòn Đồi Mồi và khu trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng tại Phú Quốc.

Casino Hạ Long làm ăn ra sao?

Một cái tên khác trong lĩnh vực casino là CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) - chủ sở hữu casino Royal Hạ Long. Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận 76.853 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Song, tốc độ tăng giá vốn nhanh hơn doanh thu khiến lãi gộp giảm 2% xuống 23.323 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn “cõng” thêm nhiều chi phí hoạt động như bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp khiến RIC báo lỗ sau thuế hơn 1,7 tỷ đồng.

Làm ăn thua lỗ nhiều năm liền (năm 2025 có lãi) khiến khoản lỗ luỹ kế RIC lên mức gần 600 tỷ đồng tính đến cuối quý II năm nay.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản RIC đạt 932 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ vay của doanh nghiệp vượt 170 tỷ đồng, tăng so với ngày 1/1.

Theo kế hoạch, năm 2026, công ty đặt mục tiêu đạt trên 7,5 triệu USD doanh thu (khoảng 195 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hơn 509.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng).

Ban lãnh đạo RIC dự báo sự biến động của giá nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng không và vận tải trong năm nay, từ đó làm gia tăng chi phí đi lại và có thể làm giảm nhu cầu du lịch quốc tế, đặc biệt là các thị trường khách đường dài.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của RIC. Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Song, để đạt được mục tiêu kinh doanh trên, RIC sẽ tăng cường tìm kiếm và mở rộng các thị trường khách mới, đồng thời duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng truyền thống đã gắn bó với công ty trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, công ty lữ hành trong và ngoài nước nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến sử dụng các dịch vụ của công ty.