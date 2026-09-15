Máy bay Vietjet "cày" 16 giờ mỗi ngày, gấp rưỡi hãng khác

Phó Chủ tịch Vietjet cho biết một máy bay của hãng hàng không truyền thống khai thác khoảng 9-10 giờ/ngày. Với Vietjet, thời gian khai thác lên tới 16 giờ một ngày.

Thông tin trên được bà Hồ Ngọc Yến Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) - nêu tại tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều nay (15/9) do CafeF tổ chức.

Theo bà Phương, Vietjet đã phát triển không ngừng và trở thành một trong những hãng hàng không chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Để có được giá vé hợp lý như ngày hôm nay, đó là cả một sự nỗ lực không ngừng của hãng hàng không.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet. Ảnh: BTC.

Bố trí nhiều ghế hơn, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu

Lãnh đạo Vietjet nêu ra ví dụ, đối với các hãng hàng không truyền thống, trung bình một máy bay khai thác khoảng 9 đến 10 giờ một ngày. Nhưng với Vietjet, hãng phải tăng năng suất lao động, nâng thời gian khai thác lên tới 16 giờ một ngày và trong những mùa cao điểm một máy bay có thể bay từ 16 đến 17 tiếng một ngày.

Ngoài ra, để thiết kế mô hình kinh doanh (business model) có giá vé hợp lý, máy bay được bố trí nhiều ghế hơn và cung cấp các dịch vụ, thức ăn theo đúng nhu cầu của khách hàng với mức giá rất hợp lý. Theo bà Phương, đó chính là giá trị của Vietjet.

“Để xây dựng một hãng hàng không như vậy, đằng sau đó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đầu tư vào ngành hàng không là khoản đầu tư rất lớn, lên tới hàng chục đến hàng trăm tỷ USD và luôn phải đặt hàng trước để đảm bảo nguồn tàu bay, đảm bảo an toàn hàng không cũng như đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của thế giới (như IATA). Ngoài việc tuân thủ các quy định quốc tế, hãng phải đầu tư liên tục, do đó quản trị tài chính quốc tế và khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế của Vietjet vào Việt Nam là một vấn đề rất lớn”, bà Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng phải xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật để có thể chủ động sửa chữa máy bay, không phụ thuộc vào việc đưa máy bay ra nước ngoài bảo dưỡng. Ngoại trừ những hạng mục lớn như thay động cơ hay các sửa chữa chuyên sâu, đối với các công việc kỹ thuật khác, đội ngũ đều phải học hỏi kinh nghiệm để tự thực hiện.

Ngoài ra, hàng năm Vietjet còn đào tạo đội ngũ phi công và tiếp viên, tuyển dụng hàng trăm bạn trẻ gia nhập ngành hàng không, đó là những giá trị rất lớn phía sau.

Theo bà Phương, việc các hãng hàng không đưa du khách đến các quốc gia không đơn thuần chỉ là kết nối điểm đến, mà còn thúc đẩy sự phát triển về hạ tầng hàng không, du lịch cùng các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ tại địa phương.

Vietjet muốn bắt tay với hãng sản xuất động cơ lớn trên thế giới

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch Vietjet cho biết hãng có tâm nguyện xây dựng một tập đoàn hướng đến chi phí hợp lý, dù lợi nhuận của ngành hàng không rất mỏng, chỉ khoảng 3% đến 5% do hầu hết là chi phí tài chính và đầu tư.

Vietjet phải nghĩ tới việc phát triển các lĩnh vực phụ trợ. Cụ thể, Vietjet có trường đào tạo tiếp viên và phi công rất lớn, trong đó sở hữu 4 simulator (buồng lái mô phỏng) được Airbus và Boeing hỗ trợ đào tạo phi công, kỹ thuật viên và các chuyên gia kỹ thuật sửa chữa máy bay.

Gần đây nhất, Chính phủ đã hỗ trợ tư nhân và cho phép xây dựng hangar tại Long Thành. Hãng đang phát triển và xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại đây.

Không dừng lại ở đó, Vietjet muốn thu hút và hợp tác với các hãng sản xuất động cơ lớn trên thế giới như Pratt & Whitney hay CFM.

“Mỗi năm, một hãng hàng không phải chi trả 200 đến 300 triệu USD ra nước ngoài, tại sao chúng ta không thu hút nguồn lực đó ở trong nước, hợp tác để giữ số ngoại tệ đó tại Việt Nam. Đó là những trăn trở về việc tiết kiệm chi phí và tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật để phát triển đội ngũ kỹ sư hàng không cùng phi công giỏi tại Việt Nam”, bà Phương nhấn mạnh.

Các diễn giả tại toà đàm. Ảnh: BTC.

Ngoài ra, hãng cũng phát triển các công ty dịch vụ logistics, như dịch vụ mặt đất phục vụ cho hàng không. Bên cạnh đó, Vietjet cũng thành lập các công ty chuyên thuê và cho thuê tàu bay để phục vụ cho 5 hãng hàng không của Vietjet.

Trong tương lai, hãng hướng tới phát triển các AOC (Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay) tại 5 quốc gia trong vòng 10 năm tới. “Do đó, ngay từ hôm nay chúng tôi đã phải có sự chuẩn bị, đầu tư vào con người và nguồn lực. Đó là cách mà một hãng hàng không hướng tới, bởi bản chất ngành hàng không là hoạt động trên phạm vi toàn cầu nên phải đặt nó vào thực tế của toàn cầu”, bà Phương chia sẻ.