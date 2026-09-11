Sacombank, ACV, Vietnam Airlines cắt giảm hàng nghìn nhân sự

Nửa đầu năm 2026, làn sóng tinh gọn bộ máy diễn ra tại nhiều doanh nghiệp. Sacombank dẫn đầu về mức cắt giảm nhân sự, trong khi ACV và Vietnam Airlines cũng ghi nhận hàng nghìn nhân viên rời hệ thống.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính cho thấy ngân hàng là nhóm ngành cắt giảm nhân sự mạnh nhất trong nửa đầu năm 2026 khi có tới 5 nhà băng xuất hiện trong Top 10.

Làn sóng cắt giảm nhân sự ở nhà băng

Theo báo cáo hợp nhất quý II/2026 của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 6 năm nay là 13.078 người, giảm 3.738 người so với đầu năm (16.816), giảm hơn 1.000 người so với cuối quý I.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng, Sacombank giảm 22% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 12.112, tức giảm 3.739 người.

Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 còn vượt 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 6.000 người.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại đây từ cuối 2025.

Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP.HCM ra Phú Thọ. Ngân hàng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) là hai ngân hàng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn tiếp theo trong 6 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, VIB giảm hơn 724 nhân viên, từ 10.278 xuống 9.554. Eximbank giảm hơn 500 nhân viên, từ 6.141 xuống 5.635.

So với đầu năm, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BID) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) tinh giảm lần lượt 406 và 228 nhân sự.

Nhóm hàng không cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự

Bên cạnh ngân hàng, hàng không tiếp tục nằm trong nhóm thu hẹp quân số mạnh. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) với 2.337 nhân sự bị cắt giảm, tương đương giảm 22%.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ACV đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức. Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, doanh nghiệp đã rút gọn số phòng ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc từ 17 xuống còn 12. Hiện ACV quản lý 25 chi nhánh tại các cảng hàng không, một công ty con cùng 6 đơn vị liên doanh, liên kết.

Trong kế hoạch quản trị năm 2026, việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy được ban lãnh đạo xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Song song với đó, ACV sẽ kiểm soát chặt công tác tuyển dụng, cơ cấu lại nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực trọng yếu, đồng thời xây dựng cơ chế tiền lương và phúc lợi nhằm thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao.

ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Đây là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2026, ACV rót hơn 39.469 tỷ đồng vào xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tăng 5.243 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chỉ riêng quý II tăng thêm 4.467 tỷ đồng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN) cũng mạnh tay thu hẹp nhân sự trong nửa đầu năm nay.

Tại ngày 30/6/2026, tổng số lao động của Vietnam Airlines (gồm 21.707 người, trong khi đầu năm con số này là 23.686 người. Như vậy, chỉ trong 6 tháng, hãng hàng không quốc gia đã giảm 1.979 nhân sự, tương đương khoảng 8% tổng số lao động.

Đây là mức giảm đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước. Cuối năm 2024, Vietnam Airlines có 23.033 nhân viên, sau đó tăng lên 23.686 người vào cuối năm 2025 trước khi thu hẹp mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Việc tinh gọn lực lượng lao động diễn ra trong bối cảnh Vietnam Airlines vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí, đặc biệt là giá nhiên liệu bay tăng cao.

Nhìn sang CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air – Mã: VJC), mức giảm nhẹ hơn nhiều. Cuối quý II/2026, công ty có 7.743 nhân viên, giảm 62 người so với đầu năm. Điều này cho thấy hãng bay giá rẻ này đang giữ ổn định lực lượng lao động hơn so với đối thủ.

Một doanh nghiệp trên sàn cũng có quy mô nhân sự sụt giảm mạnh là Tập đoàn PAN (Mã: PAN) khi cắt giảm gần 2.000 nhân sự trong nửa đầu năm, đưa quy mô lao động xuống còn hơn 8.400 người.