Ông Trần Quí Thanh cùng con gái lập công ty vốn 1.400 tỷ đồng

Nhà sáng lập Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng con gái là Trần Uyên Phương vừa thành lập công ty có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng.

Mới đây, ông Trần Quí Thanh (Dr. Thanh) - nhà sáng lập Tân Hiệp Phát - cùng con gái là Trần Uyên Phương thành lập CTCP Công Nghiệp Đô Thị Ngãi Giao - Sài Gòn.

Theo thông tin công bố, công ty này có trụ sở chính tại số 219 đại lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Lái Thiêu, TP.HCM. Đây cũng là trụ sở của Tân Hiệp Phát.

Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Quí Thanh, sinh năm 1953, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp đăng ký 36 ngành nghề, trong đó ngành chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bên cạnh đó, công ty còn đăng ký kinh doanh xây dựng công trình đường sắt, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng nhà để ở, kho bãi và lưu giữ hàng hoá, lắp đặt hệ thống điện…

CTCP Công Nghiệp Đô Thị Ngãi Giao - Sài Gòn có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Trong đó ông Thanh góp 770 tỷ đồng, tương ứng 55% vốn. Bà Nguyễn Thị Hương góp 280 tỷ đồng, tương đương 20% vốn.

4 cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Văn Tỉnh sở hữu 12% vốn, bà Trần Uyên Phương giữ 6% vốn, Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý Tài sản Tarryd góp 5% vốn, ông Vũ Văn Lịch góp 2% vốn.

Đáng chú ý, Tarryd được thành lập từ 2018, có trụ sở tại 219 đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Quí Thanh, chức vụ Giám đốc. Cuối năm 2021, Tarryd điều chỉnh vốn điều lệ, tăng từ 20 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.