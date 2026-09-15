Việt Mỹ trúng thầu cả nghìn tỷ đồng ở miền Trung

Từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Việt Mỹ gom về đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Tiếp nối chuỗi bài rà soát dữ liệu về các gói thầu liên quan đến thiết bị y tế do Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cung ứng cho các bệnh viện trên cả nước, VietTimes lần theo hồ sơ trúng thầu của doanh nghiệp này tại các cơ sở y tế lớn ở miền Trung – Tây Nguyên.

Dữ liệu cho thấy trong gần 10 năm qua, Công ty Việt Mỹ xuất hiện tại hàng loạt bệnh viện dọc theo dải đất miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, đến Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Các gói thầu tập trung chủ yếu vào hệ thống xạ trị, thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư cùng vật tư sửa chữa, thay thế và bảo trì thiết bị y tế.

Nhiều gói thầu có giá trị từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng. Có những trường hợp, Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự, có giá trúng thầu bằng, hoặc sát với giá gói thầu do chủ đầu tư đưa ra.

Hà Tĩnh: Gói thầu gần 100 tỷ đồng

Tại Hà Tĩnh, dấu chân của Việt Mỹ được ghi nhận tại Dự án Xây dựng khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tháng 12/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03.2 – Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Gói thầu có giá 100,2 tỷ đồng, trong khi Việt Mỹ được lựa chọn với giá 99,2 tỷ đồng, tức thấp hơn 1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng.

Đây là gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có Công ty Việt Mỹ tham dự và sau đó được lựa chọn trúng thầu.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Quảng Trị: Hai gói thầu hơn 108 tỷ đồng

Tại Quảng Trị, trong các năm 2023 và 2024, Công ty Việt Mỹ trúng 2 gói thầu do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư.

Trong đó, một gói cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trúng thầu 104,7 tỷ đồng. Gói còn lại là mua sắm hệ thống lập kế hoạch và tính liều cho hệ thống xạ trị, trị giá 4,2 tỷ đồng. Tổng giá trị hai gói đạt khoảng 108,9 tỷ đồng.

Như vậy, tại Quảng Trị, doanh nghiệp này tiếp tục xuất hiện ở cả nhóm thiết bị đầu tư ban đầu có giá trị lớn và hệ thống phục vụ vận hành chuyên môn của lĩnh vực xạ trị bệnh K.

TP Huế: Hơn 256 tỷ đồng qua 8 gói thầu

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, dữ liệu đấu thầu công khai ghi nhận Công ty Việt Mỹ trúng 8 gói thầu trong giai đoạn 2018-2026, với tổng giá trị hơn 256 tỷ đồng.

Các gói thầu trải dài từ sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy xạ trị đến cung cấp những hệ thống thiết bị y tế có giá trị lớn.

Bệnh viện Trung ương Huế trang bị nhiều hệ thống máy móc hiện đại chuyên sâu về ung bướu như máy xạ trị gia tốc tuyến tính (Elekta Synergy, Axessee Elekta), hệ thống Cyclotron và PET/CT, cùng các máy chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như CT 128 lát cắt và máy MRI do Công ty Việt Mỹ cung cấp. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế.

Đáng chú ý nhất là gói Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 23/1/2026. Gói thầu có giá 185 tỷ đồng, trong khi Việt Mỹ trúng thầu với giá 184 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2023, doanh nghiệp này trúng gói Cung cấp Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính với giá 67,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Bên cạnh hai gói lớn, Việt Mỹ còn liên tục xuất hiện trong các gói sửa chữa, thay thế vật tư cho hệ thống máy xạ trị tại bệnh viện.

Trong đó, năm 2025 có gói trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; năm 2023 khoảng 366 triệu đồng; năm 2021 gần 2,46 tỷ đồng cùng một số gói khác được thực hiện trong các năm 2018, 2019 và 2022.

Như vậy, thay vì chỉ xuất hiện ở những thương vụ thiết bị có giá trị lớn, dữ liệu còn cho thấy Việt Mỹ duy trì quan hệ cung ứng tại Bệnh viện Trung ương Huế thông qua các gói sửa chữa, thay thế và bảo trì thiết bị trong nhiều năm.

Đà Nẵng: Việt Mỹ trúng nhiều gói vật tư xạ trị

Tại Đà Nẵng, dữ liệu cho thấy Công ty Việt Mỹ cũng xuất hiện tại nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C.

Khác với những gói trăm tỷ đồng tại Huế hay Hà Tĩnh, các gói thầu được ghi nhận tại Đà Nẵng chủ yếu có quy mô từ khoảng 1-3 tỷ đồng, tập trung vào vật tư sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát và máy xạ trị tuyến tính.

Riêng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty Việt Mỹ được ghi nhận liên tiếp qua các gói cung cấp vật tư, nguồn phóng xạ phục vụ hệ thống xạ trị trong nhiều năm.

Đáng chú ý, chuỗi gói thầu này kéo dài từ năm 2018 đến năm 2026, cho thấy hoạt động của doanh nghiệp không chỉ nằm ở khâu cung cấp thiết bị ban đầu mà còn mở rộng sang nhóm vật tư phục vụ quá trình vận hành hệ thống xạ trị.

Bình Định: Hai gói thầu, hơn 160 tỷ đồng

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (cũ), nay là Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Công ty Việt Mỹ tham gia và trúng Gói thầu số 1 Mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng.

Gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia dự thầu gồm Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam.

Song Công ty Đông Nam Á - Việt Nam bị xét thua thầu do không đáp ứng các yêu cầu về tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu. Đồng thời không cung cấp kèm theo Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật qua mạng (E-HSĐXKT) các tài liệu chứng minh hàng hóa, thiết bị dự thầu đáp ứng nội dung yêu cầu về tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT đối với hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng.

Kết quả Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 77,7 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói, thấp hơn 300 triệu so với giá thầu.

Một năm sau, năm 2024, Việt Mỹ tiếp tục trúng gói cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói này có giá trúng thầu 83 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 122 tỷ đồng được đưa ra.

Đáng chú ý, tại gói thầu này, ngoài Việt Mỹ còn có Công ty CP Armephaco tham dự và xếp hạng thứ hai, đồng nghĩa không được trúng thầu.

Tổng giá trị hai gói thầu mà Việt Mỹ được ghi nhận trúng tại Gia Lai khoảng 160,7 tỷ đồng.

Khánh Hòa: Hơn 129 tỷ đồng qua 2 gói thầu

Tại Khánh Hòa, dữ liệu ghi nhận ít nhất hai gói thầu lớn của Công ty Việt Mỹ.

Tháng 6/2021, doanh nghiệp trúng gói thầu hệ thống xạ trị với gia tốc tuyến tính do Sở Y tế Khánh Hòa làm chủ đầu tư, giá trúng hơn 105,99 tỷ đồng, thấp hơn giá mời thầu gần 1 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2023, Việt Mỹ tiếp tục trúng gói thầu máy SPECT do Sở Y tế Khánh Hòa làm chủ đầu tư với giá 23,5 tỷ đồng, bằng giá mời thầu.

Tổng giá trị hai gói thầu đạt khoảng 129,5 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Gói thiết bị 92 tỷ đồng

Tại Lâm Đồng, tháng 6/2022, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính và hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Giá trúng thầu là 92 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với giá dự toán.

Đắk Lắk: Trúng 2 gói thầu tổng giá trị 171 tỷ đồng

Tại Đắk Lắk, Việt Mỹ tiếp tục xuất hiện trong các gói thầu thiết bị phục vụ Trung tâm Ung bướu.

Tháng 4/2024, doanh nghiệp trúng Gói thầu thiết bị y tế số 01 – mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk mời thầu.

Giá trúng thầu là 127 tỷ đồng, bằng giá dự toán.

Đến tháng 6/2025, Việt Mỹ tiếp tục trúng Gói thầu thiết bị y tế số 02a – Mua sắm thiết bị cho Trung tâm Ung bướu, với giá 44 tỷ đồng, cũng tương đương giá dự toán.

Chỉ riêng hai gói này đã mang về cho Việt Mỹ khoảng 171 tỷ đồng giá trị trúng thầu.

Nếu xâu chuỗi các dữ liệu trên, có thể thấy hoạt động của Việt Mỹ trải dài nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, không đơn thuần diễn ra ở các bệnh viện lớn ở hai đầu đất nước như Bệnh viện K hay Bệnh viện Chợ Rẫy.