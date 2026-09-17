Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng thế giới bật tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới sáng 17/9 tăng 5 USD/ounce, lên 4.287 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,3 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC tăng lên 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC biến động

Sáng 17/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 16/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 143-147 triệu đồng/lượng.

So với sáng 16/9, vàng nhẫn SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng. So với chiều 16/9, vàng nhẫn SJC giảm 700.000 đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi ở cả 2 chiều.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/9 giao dịch ở mức 4.287 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với mức 4.282 USD/ounce của phiên sáng 16/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng. So với mức 134,8 triệu đồng/lượng của sáng 16/9, giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 17/9 tăng lên 4.287 USD/ounce, cao hơn 5 USD/ounce so với sáng 16/9. Ảnh: Merit Street.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.400 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 113 USD/ounce, tương đương 2,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 195 USD/ounce, tương đương 4,3%.

Giá vàng nhích tăng trở lại sau khi chịu áp lực từ quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm của Fed, lên 3,75-4%. Theo Reuters, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau quyết định này, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Thị trường vàng vẫn chịu tác động trái chiều khi lãi suất cao gây sức ép lên giá, trong khi rủi ro lạm phát và biến động giá năng lượng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn. Nikos Tzabouras, chuyên gia tại Tradu.com, cho rằng xu hướng kỹ thuật ngắn hạn của vàng vẫn nghiêng về phía giảm.