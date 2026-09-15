Khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng, khai trương khách sạn TUI SUNEO

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của tổ hợp đa chức năng tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm thành phố Đà Nẵng; đồng thời ghi nhận sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu TUI SUNEO tại Việt Nam.

Khởi công vào tháng 1/2024, TTC Plaza Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất gần 15.000 m² với tổng diện tích sàn hơn 122.000 m², gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm. Hơn 22.000 m² dành cho khu văn phòng, cùng không gian thương mại, lưu trú và dịch vụ. Dự án nằm trên trục Điện Biên Phủ, thuận tiện tiếp cận Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và trung tâm thành phố.

Không chỉ đến từ vị trí mà còn ở cách tổ chức đồng bộ các chức năng thương mại, lưu trú, văn phòng và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, du khách và doanh nghiệp và trở thành tổ hợp đa chức năng kết nối đô thị tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc TTC Group cho biết: “Giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô hay diện mạo, mà quan trọng hơn là đóng góp thiết thực cho địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua TTC Plaza Đà Nẵng, TTC Group kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại – du lịch – dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao sức hút của điểm đến”.

Sáng 15/9, TTC Plaza Đà Nẵng và khách sạn Tui Suneo chính thức được khánh thành. Ảnh XM.

Trước đó, tháng 7/2026, Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê chính thức khai trương, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu AEON MALL có mặt tại Đà Nẵng, tạo thêm điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Cùng với lễ khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động đã đặt dấu ấn đầu tiên của TUI SUNEO tại Việt Nam trong hành trình mở rộng của TUI Hotels & Resorts tại châu Á.

Khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng sở hữu 148 phòng và suite thiết kế đương đại, tích hợp nhà hàng, rooftop bar, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe, tiện ích gia đình và không gian hội họp góp phần làm đa dạng thị trường khách sạn tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết khách sạn góp phần bổ sung lựa chọn lưu trú chất lượng, phù hợp định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến địa phương.

Với việc khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng và khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng, cùng với AEON MALL Việt Nam, TTC Land đã tạo nên tổ hợp hoàn chỉnh với mua sắm – lưu trú – làm việc – dịch vụ trong cùng một không gian góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế của Đà Nẵng trong thời gian tới.