Sống khỏe hơn mỗi ngày tại Vinhomes Global Gate Hạ Long nhờ triết lý quy hoạch dưỡng lành

Sống khỏe không chỉ phụ thuộc vào một giờ tập luyện hay một lần khám bệnh. Nó được hình thành mỗi ngày từ con đường đi bộ hay đạp xe mỗi sáng, khoảng xanh trẻ em chạm tới sau giờ học và sự an tâm khi được chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, đặc quyền sống khỏe của cư dân mọi lứa tuổi được đặt vào cấu trúc của đời sống hằng ngày ngay từ khi quy hoạch.

Đưa thiên nhiên vào thềm nhà, biến vận động thành nhịp sống tự nhiên

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 55% dân số toàn cầu đang sinh sống tại các đô thị và con số này dự kiến sẽ chạm mốc 68% vào năm 2050. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng tuy đem lại những cơ hội bứt phá về kinh tế, nhưng cũng vô tình cuốn con người vào guồng quay bận rộn, thiếu hụt không gian vận động ngoài trời, đồng thời liên tục đối mặt với tiếng ồn và ô nhiễm.

Trong bối cảnh đó, WHO nhấn mạnh rằng môi trường sống giàu cây xanh và hệ thống mặt nước đóng vai trò cốt lõi trong việc điều hòa vi khí hậu, giảm tác động tiếng ồn và kích thích thói quen rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, một công viên dù quy mô hay hiện đại đến đâu nhưng nếu nằm quá xa khu dân cư cũng khó có thể trở thành thói quen thường nhật của mỗi gia đình.

Vinhomes Global Gate Hạ Long giải bài toán này bằng không gian sống xanh, dưỡng lành, chăm sóc sức khỏe cho cư dân ngay từ khi quy hoạch. Siêu đô thị kiến tạo một chuẩn mực sống xanh vượt trội nhờ nền tảng hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, trong đó có 680 ha biển tự nhiên, hơn 200 km đường bờ biển, cùng Công viên Tri thức toàn cầu hơn 690 ha.

Không dừng lại ở mảng xanh lớn, cư dân còn dễ dàng tiếp cận hơn 400 công viên tiện ích nội khu được phân bổ khoa học trong bán kính chỉ 500 m quanh từng khu ở. Cộng hưởng cùng gần 100 km đường xe đạp và hơn 1.400 km đường dạo bộ nội khu, hạ tầng nơi đây biến việc vận động trở nên đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Mạng lưới cây xanh và mặt nước quy hoạch sát hiên nhà đưa thiên nhiên vào từng nhịp sống.

Nhờ đó, những thói quen sống lành mạnh sẽ hình thành. Trẻ nhỏ rời màn hình để chạy trên thảm cỏ; người trưởng thành đạp xe sau một ngày làm việc; ông bà thong thả đi bộ trong buổi sớm và dừng lại trò chuyện dưới tán cây. Vận động khi ấy không còn là một nhiệm vụ phải hoàn thành, mà trở thành phần tự nhiên của ngày sống.

Không gian vịnh, biển hồ, công viên và hệ thống mặt nước còn tạo nên cảm giác nghỉ dưỡng ngay trong nhịp sống thường nhật. Khi thiên nhiên bắt đầu từ ngưỡng cửa, gia đình không phải lên kế hoạch cho một chuyến đi xa mới có thể tìm lại sự cân bằng. Một buổi chiều nhiều gió, một vòng xe bên mặt nước hay bữa ăn ngoài trời cũng đủ tạo nên khoảng nghỉ ý nghĩa.

Phòng bệnh chủ động, chăm sóc chuyên sâu và an dưỡng toàn diện

Một hệ sinh thái sống khỏe cần đi cùng năng lực chăm sóc y tế toàn diện. Bệnh viện quốc tế Vinmec quy mô 8,5 ha ngay tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo hướng kết hợp chăm sóc đa khoa với các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, y học thể thao, thẩm mỹ và chống lão hóa.

Đồng thời, việc hợp tác chuyên môn cùng hệ thống y tế hàng đầu thế giới Cleveland Clinic cũng mang đến cơ hội điều trị chuẩn mực của quốc tế ngay tại nội khu. Trong khi đó, sự hợp tác giữa VinBeauty với Vinmec cũng mở ra các chương trình chăm sóc, phục hồi, trị liệu và làm đẹp được cá nhân hóa đến từng cư dân.

Sự kết hợp này tạo nên một hành trình liền mạch: môi trường sống khuyến khích cư dân vận động và phòng bệnh từ sớm; dịch vụ thẩm mỹ, trị liệu hỗ trợ phục hồi; hệ thống y tế chuyên sâu mang lại sự an tâm tuyệt đối khi cần. Cư dân không còn phải chờ đến khi cơ thể lên tiếng mới tìm tới bệnh viện, mà chủ động nuôi dưỡng sức khỏe mỗi ngày.

Hệ thống y tế Vinmec kết hợp cùng VinBeauty, Vin New Horizon mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân

Với người cao tuổi, Vin New Horizon quy mô 158 ha kết hợp lưu trú an dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và học tập suốt đời. Trẻ em có thiên nhiên để lớn lên; cha mẹ có không gian tái tạo năng lượng; ông bà được chăm sóc nhưng vẫn giữ nhịp sống chủ động bên con cháu. Mỗi thế hệ có một nhu cầu khác nhau, song đều gặp nhau ở mong muốn được khỏe mạnh và ở gần những người thân yêu.

Giá trị đáng quý của một đô thị không chỉ nằm ở những công trình nhìn thấy từ xa, mà còn ở cách nơi đó chăm sóc cư dân qua từng ngày sống. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, thiên nhiên, vận động, y tế và cộng đồng được kết nối thành một nền tảng dưỡng lành để sức khỏe không còn là kế hoạch dành cho ngày mai, mà bắt đầu từ từng bước chân hôm nay.