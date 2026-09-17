Không phải Pristie, ai mới thực sự là chủ đầu tư tòa nhà Astor 1?

Thời điểm dự án được giới thiệu ra thị trường, thông tin về chủ đầu tư chưa được công bố rộng rãi. Trong khi đó, CTCP Bất động sản Pristie được giới thiệu với vai trò đơn vị phát triển dự án.

Mức giá từ khoảng 95 triệu đồng/m² tại Astor 1 Ciputra đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện giá bán, thông tin về chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án cũng đáng chú ý khi những cái tên xuất hiện trên thị trường có sự khác biệt.

Tại sự kiện kick-off mới đây, Astor 1 được giới thiệu là dự án nằm trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) – một trong những khu vực có mặt bằng giá bất động sản cao tại Thủ đô.

Thời điểm dự án được giới thiệu ra thị trường, thông tin về chủ đầu tư chưa được công bố rộng rãi. Trong khi đó, CTCP Bất động sản Pristie được giới thiệu với vai trò đơn vị phát triển dự án.

Tuy nhiên, theo tài liệu VietTimes có được, CTCP Thái Nam Land mới là doanh nghiệp đứng tên chủ đầu tư dự án, còn vai trò triển khai kinh doanh, tiếp thị và phân phối sản phẩm được chuyển giao cho một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Pristie.

Sự kiện kick-off công bố giá bán của Astor 1 diễn ra ngày 8/9. Ảnh: Astor 1.

Ai mới thực sự đứng sau Astor 1?

Theo thông tin từ Thái Nam Land, Astor 1 là tòa nhà ở thương mại thuộc dự án nhà ở được triển khai tại ô đất ký hiệu IA25, thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội.

Về mặt pháp lý, Thái Nam Land là chủ đầu tư dự án.

Trong khi đó, từ ngày 7/9, doanh nghiệp này cho biết đã chuyển giao toàn bộ quyền tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh, tiếp thị và phân phối sản phẩm Astor 1 cho Công ty TNHH BĐS Kỳ Lân Phú Thượng – một thành viên trong hệ sin thái Bất động sản Pristie.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Kỳ Lân Phú Thượng được quyền trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định các đơn vị khác thực hiện hoạt động kinh doanh, tiếp thị và phân phối sản phẩm Astor 1.

Như vậy, xét theo thông tin Thái Nam Land công bố, Pristie không phải chủ đầu tư Astor 1. Doanh nghiệp giữ vai trò được giao tổ chức hoạt động kinh doanh, tiếp thị và phân phối là Công ty Kỳ Lân Phú Thượng, trong khi Thái Nam Land là chủ đầu tư.

Điểm này cũng được Thái Nam Land nhấn mạnh trong văn bản cảnh báo gửi tới thị trường.

“Ngoài Kỳ Lân Phú Thượng, Thái Nam Land không ủy quyền hay giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác được triển khai kinh doanh đối với Tòa nhà Astor 1.”

Theo doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân khác thực hiện quảng cáo, chào bán, nhận đặt cọc hoặc giao dịch sản phẩm Astor 1 mà không do Kỳ Lân Phú Thượng chỉ định chính thức đều không được Thái Nam Land công nhận.

Thái Nam Land đồng thời khẳng định doanh nghiệp không đưa ra thị trường bất kỳ suất bán “nội bộ” hay “ngoại giao” nào đối với sản phẩm Astor 1.

Do đó, doanh nghiệp đề nghị khách hàng và đối tác kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch hoặc thanh toán liên quan đến dự án.

Thái Nam Land: Vốn điều lệ 9.500 tỷ đồng, đăng ký 5 lao động

Được thành lập vào tháng 8/2023, Thái Nam Land hiện đặt trụ sở tại Thai Nam Building, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi đó gồm ông Lê Thái Thành sở hữu 80%, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thái Nam và bà Lê Ngân Nhi mỗi bên sở hữu 10%.

Ông Lê Thái Thành, sinh năm 1997, từng giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2026, Thái Nam Land nâng vốn điều lệ lên 9.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau thay đổi không được công bố. Cùng thời điểm, vị trí Giám đốc và người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Lã Ngọc Hưng, sinh năm 1984.

Theo thông tin doanh nghiệp báo cáo với cơ quan thuế, Thái Nam Land hiện có 5 lao động.

Xuất hiện tại nhiều dự án lớn tại Thủ đô

Từ một doanh nghiệp thành lập chỉ mới hơn 3 năm, Thái Nam Land đã xuất hiện tại một số dự án bất động sản quy mô lớn ở Hà Nội.

Gần đây nhất, vào tháng 8/2026, theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Thái Nam Land, với vai trò đại diện liên danh cùng Công ty TNHH Phát triển đô thị Mai Lâm, được giao đất đợt 1 để thực hiện một dự án nhà ở tại phân khu đô thị N9, xã Đông Anh.

Khu đất có diện tích hơn 3,4 ha, nằm giáp Quốc lộ 3, cách khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.

Trong diện tích được giao có gần 1,3 ha thuộc một phần ô đất N0-01, được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Phần diện tích này được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, đầu năm 2026, Thái Nam Land cũng xuất hiện với vai trò chủ đầu tư trong liên danh với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tập đoàn Sunshine tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Dự án được khởi công ngày 2/2/2026, định hướng phát triển khu đô thị đa chức năng với các loại hình nhà ở tái thiết đô thị, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà công vụ và nhà tạm cư chất lượng cao.

Khi hoàn thành, dự án được giới thiệu có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 80.000 cư dân.

Theo phương án ban đầu, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 699 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh, với tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 100.000 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2032.